Hannover

Die MHH hat am Donnerstag 975 Impfdosen bekommen. Sogleich begannen dann auch die Impfungen gegen das Coronavirus. Thomas Rebe, Leiter des Betriebsärztlichen Dienstes, immunisierte als erste MHH-Beschäftigte Farah Demir, Krankenpflegerin auf der Intensivstation 14.

Die Verabreichung des Impfstoffs geschieht nach einer Prioritätenliste. Als erstes werden Ärzte und Pfleger versorgt, die direkt mit Covid-19-Patienten zu tun haben. Im MHH-Impfzentrum sollen am Donnerstag und Freitag je 50 Beschäftigte immunisiert werden. MHH-Vize-Präsident Professor Tobias Welte: „Die erste Impfung bietet nur einen sehr geringen Schutz. Zudem wissen wir nicht, ob nicht auch geimpfte Menschen das Virus weiterverbreiten können.“ Mit anderen Worten, wer geimpft ist, muss weiterhin die AHA-Regeln einhalten.

KRH muss noch auf Impfstoff warten

In Niedersachsen erhalten nur drei Krankenhäuser das Vakzin direkt vom Land: die MHH, das Uni-Klinikum Göttingen und das Klinikum Braunschweig. In allen anderen Häusern wird die Immunisierung der Mitarbeiter über die Impfzentren gesteuert. „Wir richten unseren Impfprozess eng an den Vorgaben des Ministeriums aus“, erklärt Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikum Region Hannover (KRH).

In den KRH-Häusern werden rund 60 Prozent aller Covid-Patienten in der Region Hannover versorgt. „Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass wir in der nächsten Woche mit der Impfung beginnen können“, sagt der KRH-Sprecher. Das klingt nach Zweckoptimismus. Denn es fehlt an Impfstoffen. 78.000 Impfdosen wurden nicht geliefert. 63.000 Impfdosen sollen nun am Freitag eintreffen. Die nächste Fracht ist erst für den 18. Januar angekündigt. Bis Dienstag waren 15.164 Menschen immunisiert. Niedersachsen hatte damit die zweitniedrigste Impfrate aller Bundesländer.

Weil dem so ist, sollen die Impfzentren erst Ende des Monats volle Fahrt aufnehmen. Aus den Reihen der Landtagsopposition wird schon Kritik laut. „Geht die bisherige Impfstrategie der Landesregierung nicht auf?“, fragt Grünen-Fraktionschefin Julia Hamburg. Ein Sprecher des Sozialministeriums machte Lieferengpässe beim Hersteller Biontech/Pfizer für den Mangel an Vakzinen verantwortlich.

Von Thomas Nagel