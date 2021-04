Hannover

Wenn die MHH schon einen Neubau bekommt, warum dann nicht einen ganz fortschrittlichen, der der Zeit angepasst ist? Emissionsarm, klimaneutral, nachhaltig und energiesparend - das wünschen sich die Aktivistinnen und Aktivisten von Health for Future (HFF), Menschen aus dem Gesundheitssektor, die wie Fridays for Future die Klimakrise im Blick haben. Und: Natürlich sollte man auch klimafreundlich mit den Öffis dorthin kommen können, ein Stadtbahnanschluss wäre wichtig. Darüber streiten sich zur Zeit die Region mit dem Land, das den Stadtbahnanbindung finanzieren soll.

Aber zurück zur Gesundheit: Health-for-Future-Aktivisten wie die MHH-Studentinnen Paula Holmer (21) und Ivanka Wahnsiedler (22) haben für den MHH-Neubau auch schon eine Idee, es sollte möglichst ein Passivhausbau in Holzbauweise werden. Solche auch wirklich großen Gebäude gebe es bereits, zum Beispiel in Frankfurt/Main. Und selbst im Gesundheitsbereich wurde dies schon umgesetzt, in Baden-Baden wurde ein viergeschossiger Klinikanbau realisiert.

Heiz- und Energiekosten sehr gering

Die 25.839 Tonnen CO2-Emissionen, die die MHH in einem Jahr (2018) ausstößt, könnten durch eine Passivneubauweise stark reduziert werden. Und auf Dauer würden immens Kosten gespart, „weil Heiz- und Energiekosten sowie Unterhaltungskosten viel geringer werden“, sagt Ivanka Wahnsiedler. Davon abgesehen, „würde die MHH ein gutes Beispiel in dieser Zeit geben, indem sie vorangeht“, so die Medizinstudentin. Man habe die Architects for Future schon kontaktiert, um der MHH entsprechende Vorschläge machen zu können.

Die Gruppe Health for Future informieren zum Thema Gesundheit/Klimakrise Quelle: privat

Logisch, dass sich die Studierenden dafür aussprechen, dass es einen Stadtbahnanschluss zur neuen MHH geben sollte. „Das ist ein Anreiz für Patienten, Personal und Besucher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“, meint Paula Holmer.

Klimakrise größte Bedrohung der Gesundheit

Der aber noch mehr auf dem Herzen liegt: Eigentlich liegen die Thema Gesundheit und Klimakrise eng beieinander, werden aber nicht immer zusammen gedacht, weder in der Politik noch bei den Bürgern. Das wollen die Health for Future, die wie die Fridays for Future, die Students for Future oder die Scientists for Future gegen den Klimawandel aufbegehren, ändern. „Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für unsere Gesundheit“, weiß die Medizinstudentin.

„Würde das Pariser Ziel von 1,5 oder besser noch zwei Grad nicht erreicht, kommen Katastrophen auf uns zu, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Das wird uns auch in Deutschland erwischen, nicht nur in Risikogebieten.“ Laut Studien sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Zahl der Hitzetoten weltweit um 2300 Prozent angestiegen, „das wird sich noch verschlimmern“. Infektionskrankheiten würden sich verbreiten, „nicht nur jene, die wir kennen, sondern auch Krankheiten wie Dengue-Fieber aus tropischen Ländern“.

Auch Ingenieure bei den Health for Future

Auch Malaria könnte durch entsprechende Mücken in unsere Breiten kommen, Allergien würden zunehmen, nicht unterschätzen sollte man die psychologischen Auswirkungen. „Man sieht es in den betroffenen Ländern, wenn Leute ihr Hab und Gut verlieren, das sind Dramen, die sich dort abspielen.“ Klimaflüchtlinge würden dann eben auch zu uns kommen, „das sieht man ja schon“, so Ivanka Wahnsiedler. Und die Luftverschmutzung durch Braunkohleverstromung würde Lunge und Gefäße betreffen, nicht nur das Klima weiter erwärmen.

Seit 2019 gibt es die Gruppe. „Die meisten von uns sind Studierende aus dem Gesundheitssektor, aber auch Biochemiker, Assistenzärztinnen, Ingenieure sind dabei, denn Klimakrise betrifft ja alles“, so Paula Holmer. „Unser Fokus liegt aber auf Gesundheit.“

Von Petra Rückerl