Die Zahl der Neuinfektionen in der Pandemie erreicht neue Höchstwerte. Warum ist das so? Und welche Lockerungen sind vor diesem Hintergrund überhaupt sinnvoll? Ein Interview mit Prof. Thomas Schulz, Institutsleiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) über die ansteckende Omikron-Variante BA.2, dreifach geimpfte Infizierte und die Bedeutung der Maskenpflicht in der Pandemie.