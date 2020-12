Hannover

Dieser Einsatz hat sich gelohnt: Eine von der Abschiebung bedrohte Intensivkrankenpflegerin aus Hameln, die seit 34 Jahren in Deutschland lebt und an der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) arbeitet, erhält eine Perspektive. Die massiven Proteste gegen die von der Hamelner Ausländerbehörde angedrohte Ausweisung seien erfolgreich gewesen, teilte der Flüchtlingsrat Niedersachsen am Montag mit. Das niedersächsische Innenministerium habe bereits am Freitag angekündigt, der 36-Jährigen helfen zu wollen.

Farah Demir arbeitet auf der Covid-19-Intensivstation der MHH. Sie war im Jahre 1986 als Zweijährige mit ihren Eltern aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet. Ihre eigenen Versuche, entweder eine libanesische oder eine türkische Staatsangehörigkeit nachzuweisen, waren bisher in beiden Ländern gescheitert. Deswegen besitzt die Pflegekraft keinen Pass, gilt als staatenlos und wird in Deutschland nur geduldet. Mehr als 30.000 Menschen unterschrieben aber eine Petition für eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Demir.

Farah Demir : „Das ist meine Heimat“

„Ich bin unfassbar dankbar“, sagte die 36-Jährige am Sonntag bei „Hallo Niedersachsen“ im NDR-Fernsehen an die Adresse ihrer vielen Unterstützer. „Mein größter Wunsch ist, endlich anzukommen. Das ist meine Heimat. Und ich möchte, dass es auch so bleibt“, betonte sie. Nach der Arbeit habe sie wegen ihres persönlichen Dilemmas nicht entspannen können, sondern sei in einer „Dauerstressschleife“ gefangen gewesen.

Die Hamelnerin hofft, dass sich nun Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) und der Bundestag mit der Situation von geduldeten Menschen beschäftigen. Demirs 1990 erteiltes Bleiberecht wurde nach Angaben des Flüchtlingsrates von der Ausländerbehörde rund 15 Jahre später mit der Begründung widerrufen, es gäbe Vorfahren aus der Türkei. Seither darf sie Hameln und Hannover nicht verlassen.

MHH-Kollegen starteten die Petition

Die Petition für ein dauerhaftes Bleiberecht hatten Farah Demirs Kollegen von der Medizinischen Hochschule gestartet. Sie habe im Verlauf der Jahre unter anderem Härtefallkommissionen und Ministerien erfolglos um Hilfe gebeten, heißt es darin. Ihre Duldung sei stets nur für Wochen oder Monate verlängert worden. „Dies stellt eine psychische Dauerbelastung für eine Person dar, die in Deutschland aufgewachsen und in der deutschen Gesellschaft voll integriert ist“, heißt es in der Petition.

Flüchtlingsrat und Arbeiterwohlfahrt wollen mehr Aufklärung

Der Niedersächsische Flüchtlingsrat hat mit der Arbeiterwohlfahrt die Landesregierung um Aufklärung über vergleichbare Fälle gebeten. Zudem forderten beide Organisationen das Land auf, allen Geflüchteten, die seit mehr als acht Jahren in Deutschland leben, ein Bleiberecht ohne Auflagen zu gewähren. Flüchtlingsratsgeschäftsführer Kai Weber fragte in dem Zusammenhang: „Braucht es das Schicksal einer sich um schwerstkranke Corona-Patienten sorgenden Intensivkrankenschwester, damit die Politik merkt, dass hier etwas nicht stimmt, und endlich reagiert?“

