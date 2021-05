Hannover

Etwa jeder vierte bis fünfte Mensch in Deutschland wird in seinem Leben unter Herzschwäche leiden. Stress, zu hoher Blutdruck, Herzklappenfehler und Herzinfarkt lauten die Gründe, warum die Pumpe nicht mehr so will. „In den vergangenen 20 Jahren gab es relativ wenig Innovationen auf diesem Gebiet“, sagt MHH-Professor Thomas Thum. Und die Medikamente behandeln die Symptome der Krankheit, aber nicht ihre Ursache.

Nach jahrelanger Forschungsarbeit haben der Kardiologe und sein Team nun einen erfolgversprechenden Ansatz gefunden. In einer ersten Studie mit 28 Herzschwäche-Patienten konnte drei Dinge festgestellt werden: Es ist eine sichere Therapie (ohne Nebenwirkungen), es gab Anzeichen für heilende Effekte und die Wissenschaftler konnten eine Zurückbildung der Herzinsuffizienz feststellen.

Bedeutende Auszeichnung für MHH-Kardiologen

Professor Thum schätzt, dass das Medikament in etwa vier Jahren auf dem Markt sein könnte. Und damit wäre eine der hauptsächlichen Todesursache der Menschheit gebannt. Für seine Forschung hat er jetzt den mit 50.000 Euro dotierten Paul-Martini-Preis erhalten.

Der MHH-Kardiologe hat echte Pionierarbeit geleistet. „Vor etwa 20 Jahren wurden die nicht-kodierende Ribonucleinsäuren entdeckt. Zuerst dachten alle, dass diese RNA’s Müll seien.“ Die RNA hilft bei der Umsetzung der genetischen Information in Proteine. Das ist der Auftrag der kodierenden RNA, die wie ein Drucker die Erbinformation in der Zelle kopiert.

Corona wird für mehr Herzinsuffizienz-Patienten sorgen

Professor Thum und sein Team haben weltweit als erste, die nicht-kodierende RNA (auch Mikro-RNA genannt) untersucht. Und sie stellten bei Herzschwäche-Patienten fest, dass Mikro-RNA eine Rolle bei der Ausbildung der Herzinsuffizienz spielen. „Wir haben einen Blocker entwickelt, der den schädlichen Umbauprozess im Herzen stoppt und die chronische Erkrankung heilen kann“, sagt der Wissenschaftler.

In den hoch entwickelten Ländern leben etwa 60 Millionen Menschen mit diagnostizierter Herzschwäche. Professor Thum schätzt, dass diese Zahl noch steigen wird. „Die Herzinsuffizienz wird wohl noch zunehmen, weil das Coronavirus aufs Herz schlagen kann.“ Der Ansatz für die Forschung des Mittels gegen Herzschwäche vergleicht der Forscher mit der Entwicklung des Impfstoffes gegen Corona. „Die Grundstruktur ist relativ ähnlich“, sagt Thum mit Blick auf den RNA-Biontech-Impfstoff. Das zeige auch die Bandbreite der RNA-Moleküle.

Von Thomas Nagel