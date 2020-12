Hannover

Er ist Spezialist für Infektionen: Matthias Stoll, Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover und Facharzt für Innere Medizin, Pulmonologie, Allergologie, Intensivmedizin und Infektiologie. Er hält es für wahrscheinlich, dass die britische Corona-Variante bereits nach Deutschland gelangt ist.

Die Corona-Variante aus London und Südost-England sorgt für Verunsicherung. Wie bewerten Sie die Mutation?

Als nicht so spektakulär, wie es in den Nachrichten gehandelt wird. Sars-Cov2 ändert sich. Das Virus mutiert regelmäßig, das haben Viren so an sich. Sie versuchen, sich durch die Mutationen besser auszubreiten, neue Wirte zu finden, länger zu leben; also – falls man im Falle eines Virus von ,leben’ sprechen kann. Auch in Deutschland ist das Virus übrigens längst mutiert.

Inwiefern?

Als wir das Virus Ende Januar zum ersten Mal auch in Deutschland gefunden haben, handelte es sich um die Variante D614. Seit etwa Ende April grassiert die Mutation G614. Es ist also auch bei uns schon zu einer Mutation gekommen. In Großbritannien ist es vermutlich so, dass das Virus viel häufiger als bei uns sequenziert wird, also auf genetisch unterschiedliche Varianten getestet wird.

So etwas, wie das Berliner Labor von Christian Drosten mit der Probe des positiv getesteten Passagiers vom Flughafen macht. Die Person war mit einer British-Airways-Maschine aus London in Langenhagen gelandet.

Genau, das Labor von Professor Drosten ist das deutsche Referenzlabor dafür. Bei uns werden diese Sequenzierungen aber nicht so häufig durchgeführt wie in Großbritannien, darum fällt dort eine Mutation eher auf. In diesem Falle handelt es sich um die Variante N501Y. Die ist allerdings auch nicht neu, Ende April ist sie von einer Arbeitsgruppe in Peking beschrieben worden, die im Tierversuch ansteckender war als das ursprüngliche Sars-Cov2-Virus.

Mutation ändert nichts an der Wirkung des Impfstoffs

Glauben Sie, die ist schon bei uns angekommen?

Lassen Sie es mich so formulieren: Es würde mich sehr wundern, wenn sich bei den hohen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut meldet, die Variante nicht auch hier finden ließe.

Hilft die Impfung da?

Nach allem, was bisher bekannt ist, ändert die Mutation nichts an der Wirkung des Impfstoffs. Zumindest nicht für diese Mutation.

Und für andere? Wenn Sie sagen, die Mutationen gehören zu jedem Virus dazu, werden ja vermutlich noch weitere kommen.

Mit Sicherheit. Und dann hängt es von der Mutation ab, ob die Impfung hilft.

70 Prozent ansteckender?

Wie ansteckend ist die neue Variante des Coronavirus denn? Der britische Premier Boris Johnson sprach davon, die Mutation sei um 70 Prozent ansteckender als die bekannte Variante.

Woher er das wissen will, muss er noch verraten.

Haben Sie eine These?

Es wäre möglich, dass das mit der Sequenzierung zusammenhängt, von der ich eben sprach. Sicherlich haben die Briten seit dem Frühjahr die Varianten des Virus beobachtet und verglichen, welche Mutation wo in welchem Umfang nachgewiesen wird. Denkbar wäre, dass die N 501 Y in jüngster Zeit stetig zunehmend nachgewiesen wurde. Vielleicht rühren daher die 70 Prozent. Aber das ist nur eine mögliche Erklärung.

Von Verena Koll