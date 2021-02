Hannover: MHH-Forscher finden Baustein für das ewige Leben

Hannover

Seit Menschen denken können, haben sie einen Traum: den Traum vom ewigen Leben. Wissenschaftler der MHH sind jetzt dem Prinzip des „Forever Young“ ein Stück näher gekommen. Sie haben an Mäusen festgestellt, dass die Gabe von Spermidin die Zellen deutlich verjüngt. Spermidin ist ein Stoff, der zum erstem Mal im männlichen Sperma nachgewiesen wurde. Daher der Name. Die Substanz kommt allerdings in jeder menschliche Zelle vor.

Das Rätsel des Älterwerdens: Mit zunehmenden Alter funktioniert der Hausmeister-Dienst in den menschlichen Zellen immer schlechter. Mediziner nennen das Autophagie, wenn überflüssige oder beschädigte Bestandteile abgebaut oder weiter verwendet werden. Die Folgen des sich verschlechternden Recycling-Dienstes sind bekannt: Herzschwäche, Arthrose, Nierenschäden oder verminderte Hirnleistung.

Neues Anti-Aging-Mittel

Und da kommt Spermidin ins Spiel. Eine Forschungsgruppe um Professor Dr. Evgeni Ponimaskin vom Institut für Neurophysiologie der MHH hat jetzt aufgedeckt, dass die Substanz ein sehr gutes Anti-Aging-Mittel ist. Die Studie in Kooperation mit der Universität Graz ist in der Fachzeitschrift Gero-Science veröffentlicht worden. Erstautoren sind Alexander Wirth und Bettina Wolf.

Die Spermidin-Konzentration nimmt mit zunehmenden Alter in der menschlichen Zelle ab. Also gingen die MHH-Wissenschaftler den umgekehrten Weg. „In unserer Studie haben wir untersucht, wie sich eine längere Spermidin-Gabe auf häufig vom Alter betroffene Organe auswirkt und auf welchem Wege das geschieht“, erklärt Professor Ponimaskin.

Mäuser erhielten sechs Monate Spermidin

Also bekamen Mäuse über einen Zeitraum von sechs Monaten über das Trinkwasser Spermidin. „Die Spermidin-Zufuhr hat dafür gesorgt, dass die Tiere weniger Nieren- und Leberschäden und eine bessere leistungssteigernde Glukoseversorgung im Gehirn entwickelten“, erklärt der Studienleiter. Die gute Nachricht für eitle Männer mit schütteren Haar: Die Gabe des Stoffes verhinderte auch den Haarausfall. Das war deutlich in den Tierversuchen erkennbar. Mäusen mit Spermidin-Gabe verloren keine Haare auf dem Rücken, wie es bei den älteren Tieren eigentlich typisch ist.

Was richtet Spermidin nun in der menschlichen Zelle aus? Es schützt die Enden der Chromosomen (Telomere) vor dem Abbau. Unterhalb einer kritischen Länge der Telomere setzt der sogenannte programmierte Zelltod ein. „Die Telomere waren bei den Spermidin-supplementierten Mäusen ähnlich lang wie bei jungen Tieren“, sagt Professor Ponimaskin. Besonders auffällig war dieser Effekt im Herzgewebe.

Sicher ist das Ganze noch Grundlagenforschung. Aber schon jetzt kann jeder etwas für seine Unsterblichkeit tun. Spermidin ist in größeren Mengen in Weizenkeimen, Sojaprodukten, Hülsenfrüchten und Käse enthalten.

