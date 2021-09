Hannover: MHH-Ärzte transplantieren in 50 Jahren 15.000 Organe

Hannover

Für Heidrun Müller (Name geändert) aus Rehburg-Loccum (Kreis Nienburg/Weser) war die Antwort auf die Frage seit 40 Jahren klar. Selbstverständlich hat sie ihrem Sohn Bill (Name geändert) eine Niere gespendet. Ihr Sohn kam mit einer Fehlbildung der Harnleiter zur Welt. „Kind bleibt immer Kind“, sagt sie. Ihr Sohn, ein Schlosser, hatte anfangs Probleme, die Organspende anzunehmen. Aber: „Meine Mutter hat ein sehr einnehmendes Wesen“, sagt der alleinerziehende Vater von zwei Kindern. Nach dem Eingriff im Juni ist er jetzt wieder wohlauf.

Für die Ärzte an der MHH war die Operation eine ganz besondere. Es war die 15.000ste Organtransplantation. Die Hochschule ist damit eine der größten Transplantationszentren Europas, bei Kindern und Jugendlichen sogar der Welt. Die Erfolgsgeschichte begann 1968 mit der ersten Nierentransplantation. Professor Rudolf Pichlmayr hat die diesen Zweig der Medizin in Hannover begründet.

Besonderes Problem bei der Organspende

Seitdem wurden 7230 Nieren, 3678 Lebern, 2595 Lungen, 1264 Herzen und 290 Bauchspeicheldrüsen verpflanzt. Auf Grund der großen Erfahrung der MHH-Ärzte werden in Hannover auch Retransplantationen, Verpflanzung von zwei Organen gleichzeitig sowie Organübertragungen bei unterschiedlicher Blutgruppe vorgenommen.

So war das auch bei Heidrun Müller und ihrem Sohn Bill (40). Verschiedene Blutgruppen bei Organspender – und Empfänger stellen ein erhöhtes Abstoßungsrisiko des Organs beim Empfänger dar. Mit der richtigen Einstellung von Immunsuppressiva (Medikamente, die das Immunsystem des Empfängers unterdrücken) und mehreren Blutwäschen (Plasmapharese) bekamen die MHH-Ärzte das Problem in den Griff. Bereits mehr als 100 solcher komplizierter Eingriffe fanden an der Uni-Klinik statt.

Und das eigentliche Pech war für den Sohn ein Glück. „Die Lebenspende trotz Blutgruppenunverträglichkeit verkürzt die Wartezeit des Patienten auf ein Organ sowie die Zeit an der Dialyse und verbessert so die Lebensqualität und Lebenserwartung“, sagt Professor Jürgen Klempnauer, MHH-Direktor der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantationschirugie. Die Wartezeit auf ein Organ kann bis zu zehn Jahren dauern. Viele Patienten versterben während dieser Wartezeit.

Bereits im Alter von 18 Monaten wurde Bill Müller in der MHH an der Harnleiter operiert. Bereits damals bereiteten die Ärzte die Familie auf eine eventuelle Nierentransplantation vor.

Bei allen Erfolgsgeschichten (mittlerweile zählt die MHH 15.057 Transplantationen) plagt die Hochschule ein Problem: die Finanzen. „Die nicht kostendeckende Finanzierung dieser Eingriffe gefährdet die universitäre Spitzenmedizin“, sagt MHH-Vizepräsident Frank Lammert. Im derzeitigen Abrechungssystem werden die schwierigen, hochkomplizierten Eingriffe nicht ausreichende vergütet. Ein Beispiel: Braucht ein Patient gleichzeitig Herz und Niere, wird nur eine der beiden Operationen erstattet. Professor Lammert: „Das gefährdet die Zukunft der Universitätsmedizin im Ganzen und der Transplantationsmedizin im Speziellen.“

Von Thomas Nagel