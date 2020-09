Hannover: „Loverboy“ muss für mehr als vier Jahre in Haft

Hasan A. (35) wurde am Mittwoch im Landgericht Hannover zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte eine junge Frau (17) auf den Strich geschickt und ausgebeutet. Ein wahrhaft schillernder Prozess: Am Anfang gab es Tränen, und am Ende gab es Tränen.