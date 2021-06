Hannover

Die erste „Rutsche“ ist raus: Rund 100.000 sogenannter „Lollitests“ hat die Stadt an Kitas in Hannover verteilen lassen. Bis Ende der Woche sollen weitere 42.600 Testkits an die Tagesstätten aller Träger und die Tagespflegeeinrichtungen verteilt werden. „Es ist wichtig, dass wir dieses Mittel der Früherkennung nutzen können, um Kinder, Personal, aber auch Eltern zu schützen“, sagt Oberbürgemeister Belit Onay, der am Dienstag bei einer Testkit-Übergabe in der Rathaus-Kita mit dabei war.

Jede Kita soll die Möglichkeit haben, zweimal die Woche ihre Kinder testen zu lassen. Dabei ist das Angebot freiwillig, wie auch Onay noch einmal betonte. „Niemand ist gezwungen den Test zu nutzen.“ In der Rathaus-Kita, die sowohl Kinder von Mitarbeitern als auch von Nicht-Mitarbeitern besuchen, hätten „fast alle“ Eltern signalisiert, den Stäbchen-Test zu nutzen, so Leiterin Mina Zahedi.

So sehen die Testkits für die Kita aus. Quelle: Christian Behrens

Getestet wird dann zu Hause durch die Eltern. Dabei wird das Wattestäbchen in den Mund geführt – und nicht etwa in die Nase, was bei vielen Kindern zu Gegenwehr führen dürfte. Auch Heike Lubitz, Mutter von Merle (5) und Ellie (3), will ihre Kinder von jetzt an regelmäßig testen. „Ich sehe es auch als eine Art Wertschätzung für die Arbeit des Kita-Personals, die in der Pandemie viel für uns getan haben. Mit dem Test der Kinder möchte wir ihnen wenigsten etwas Sicherheit zurückgeben.“

Teststart bei sinkender Inzidenz

Dabei sinkt die Inzidenz in Hannover weiter deutlich. Am Donnerstag werden neue Lockerungen wirksam, weil die 10er-Marke dauerhaft unterschritten wurde. Kommen die Tests nach dem Hin und Her des Landes nun also zu spät? Nein, glaubt OB Onay. „Die Inzidenz ist niedrig, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Die Testungen schaffen ein Stück Vertrauen und sollen dies vor allem in Richtung Herbst tun, wenn auch Erkältungen und ähnliche Infektionen in den Kitas erfahrungsgemäß wieder zunehmen.

Bis August reicht der durch die Stadt georderte Vorrat an Tests, dann sollen auch die vom Land in Aussicht gestellten Testkits eingetroffen sein.

Von Simon Polreich