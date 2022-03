Hannover

Die hohen Spritpreise stellen immer mehr Spediteure vor wirtschaftliche Probleme. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) warnt eindringlich vor Insolvenzen, denn die hiesigen Logistikunternehmen haben nicht nur mit hohen Dieselpreisen zu kämpfen. Auch Wettbewerber aus dem Ausland, die ihren Fahrern viel weniger Lohn zahlen, machen ihnen Konkurrenz. „Die finanzielle Belastungsgrenze vieler Verkehrsunternehmen ist überschritten“, so Mathias Krage, Präsident des GVN. Spediteur Matthias Molthahn (Stadthagen-Nienstädt und Langenhagen) sagt: „Es kann kein Spediteur überleben, wenn er mit seinen Kunden keinen kurzfristigen Kraftstoffzuschlag vereinbart.“

Historischer Höchststand: An diese Tankstelle in der Nähe der Markthalle kostete der Diesel Anfang März mehr als 2,30 Euro. Quelle: Michael Thomas

Der GVN mit Sitz in Hannover vertritt rund 300 mittelständische und private Unternehmen, denen die hohen Dieselpreise unterschiedlich zu schaffen machen. Bei einem aktuellen Preis von über 2 Euro im Vergleich zum Preis von 1,30 Euro vor Kriegsausbruch kämen bei vielen Unternehmen bei rund 70 Cent Mehrkosten pro Liter schnell 120.000 Euro Mehrkosten im Monat zusammen. „Diese Kosten treffen sofort und unvermittelt auf die Spediteure. Die Kunden hingegen würden, je nach Vereinbarung, die Anlieferung der Ware zwei, drei Monate später bezahlen“, sagt Uwe Garbe, Geschäftsführer bei der Fachvereinigung Spedition und Logistik im GVN.

Forderung: Mineralölsteuer schnell herabsetzen

Um die Mobilität auch in Zukunft sicherstellen zu können, brauche die Verkehrswirtschaft die dringende politische Unterstützung beim Gewerbediesel und beim Gewerbe-Flüssiggas LNG, so GVN-Hauptgeschäftsführer Benjamin Sokolovic. Im Vergleich betrage der Dieselpreis in Polen etwa 1,17 Euro. Schnellstmöglich müsse die Mineralölsteuer herabgesetzt werden, fordert der Verband. Etwa 30 Prozent der Betriebskosten seien inzwischen Spritkosten, so der Landesgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Niedersachsen, Thomas Rackow.

Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr sagt, in Deutschland gebe es in der Branche etwa 47.000 Betriebe, die meisten seien kleine oder mittelständische Unternehmen. Deren Gewinnmargen seien sowieso schon nicht hoch, und die derzeitige Preisexplosion könnte damit nicht mehr aufgefangen werden. In Branchenkreisen wird deshalb auch ein Sterben kleiner Speditionen nicht ausgeschlossen, die als Subunternehmer arbeiten, da sie sich die hohen Kraftstoffpreise erst recht nicht leisten können.

Viele Lkw auf der Straße: In Branchenkreisen wird ein Sterben kleiner Speditionen nicht ausgeschlossen, die als Subunternehmer arbeiten, da sie sich die hohen Kraftstoffpreise erst recht nicht leisten können. Quelle: Peter Steffen

Ausgleichsmodell Dieselfloater funktioniert aktuell nicht

Preisschwankungen waren beim Diesel in der Vergangenheit keine Seltenheit – neu aber ist die Dimension, von der die Unternehmen seit Kriegsausbruch in der Ukraine nun überrascht werden. Preisanstiege werden in der Regel durch einen Kraftstoffzuschlag, den sogenannten Dieselfloater ausgeglichen, wenn dieser mit dem Kunden vertraglich vereinbart worden ist. Heißt: Ist der Diesel etwas teurer, können diese Kosten an die Speditionskunden weitergegeben werden. Andersherum genauso: Spart die Spedition beim Tanken, gibt es einen entsprechenden Preisnachlas für den Kunden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der sogenannte Dieselfloater ist eine gute Sache, bringt in der aktuellen Situation aber nichts“, sagt Uwe Garbe. Er sei dafür da, wenn der Preis pro Liter mal um ein paar Cent schwanke. Für so eine Extremsituation sei er jedoch nicht gemacht. Blieben die Preise hoch, wonach es aktuell aussehe, müssten die Kunden der Speditionen dauerhaft draufzahlen. „Das kann nicht funktionieren.“

„Habe monatliche Mehrkosten von bis zu 120.000 Euro“

Die Flotte von Spediteur Matthias Molthahn von Molthahn Transporte aus Nienstädt und Langenhagen besteht aus rund 60 Lkw, die monatliche Kilometerleistung seiner Fahrzeuge bewegt sich zwischen 8000 und 10.000 Kilometer. „Bei den aktuellen Spritpreisen habe ich monatliche Mehrkosten von 100.000 Euro bis 120.000 Euro“, sagt er. Auf politische Entscheidungen aus Berlin könne er nicht monatelang warten, deshalb habe er mit seinen Kunden einen Kraftstoffzuschlag vereinbart. Der wird wöchentlich den Dieselpreisen angepasst, anders als etwa der „Dieselfloater“, der längerfristige Zeiträume bei nur wenigen Preisschwankungen abdeckt.

„Wenn ich meine Mehrkosten nicht umgehend weitergeben kann, habe ich im Gewerbe ein Problem. Es kann sonst keiner unter diesen Umständen überleben“, sagt der Unternehmer, dessen Vorfahren einst Haus- und Hofspediteure vom Fürstenhaus Schaumburg-Lippe waren. Den außerordentlichen Treibstoffzuschlag habe er auch bei Kunden durchsetzen können, mit denen er langfristige Verträge mit Preisverabredungen habe. „Man muss den Mut haben, mit dem Kunden darüber zu sprechen. Seit zweieinhalb Wochen mache ich nichts anderes“, sagt Molthahn. Ein Spediteur aus Isernhagen bei Hannover musste schon einen Schritt weiter gehen: Er hat von seinen 60 Fahrzeugen elf 40-Tonner inzwischen verkauft.

Von Andreas Voigt