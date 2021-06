Corona-Regeln - Neue Lockerungen am Freitag: Was ändert sich in der Region Hannover?

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region Hannover liegt weiter konstant unter 35 – diesen Mittwoch am fünften Werktag in Folge. Deshalb können nun bereits am Freitag neue Lockerungen inkraft treten, die zum Beispiel Clubs und die Gastronomie betreffen. Welche Regeln gelten dann? Ein Überblick.