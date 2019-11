Neues Konzept soll Hannover wieder grüner machen

Hannover

Kinder, die kaum Zugang zu Grünflächen haben, können laut Studien zu 55 Prozent häufiger psychisch erkranken. Was zeigt, wie wichtig grüne Inseln in der Stadt sind, und zwar in allen Stadtteilen. „Es gibt eine Korrelation von gesundheitlichen Umweltbelastungen und sozial benachteiligten Quartieren“, weiß Prof. Claudia Hornung, Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen.

Sie war eine von 13 Sachverständigen, die am Montag in einer Anhörung im Umweltausschuss des Rats das Freiraumentwicklungskonzept „ Stadtgrün 2030“ bewerten sollten. Vor allem wurde es gelobt. So hatte auch Hornung das „sehr umfangreiche und differenzierte Konzept“ gewürdigt und nur vorgeschlagen, die Themenfelder Umwelt, Gesundheit und soziale Lage stärker zusammenzubringen.

Das Programm „ Stadtgrün 2030“ war im Rahmen des Stadtdialogs „ Hannover 2030“ mitentwickelt worden. Hannovers Grünflächen sind unter Druck und konkurrieren mit Wohnbebauung und Gewerbeflächen. Das Konzept soll in diesem Spannungsfeld als Richtschnur für die kommenden zehn Jahre dienen.

Stärker das Klima fokussieren

Das 140-seitige Programm listet 17 Schwerpunkte mit 61 Einzelprojekten auf, von denen einige bereits in der konkreten Planung sind. Für den ehemaligen Umweltdezernenten der Region, Prof. Axel Priebs, der nun an der Universität Wien lehrt, ist das Konzept gut gelungen. Nur drei Bereiche könnten noch vertieft werden: die regionale Freizeitvernetzung, die Erschließung der Freiräume durch das Fahrrad und insbesondere die wichtige Funktion des Stadtgrüns für das Klima. „Dies sollte stärker fokussiert werden“, sagte er.

Der Stadtsportbund kritisierte die beabsichtigte verstärkte Öffnung von Vereinsgelände für die Öffentlichkeit. Vizepräsident Michael Rabe: „Ich vermisse, dass Freiräume neu geschaffen werden. Man kann nicht den Sport als einfachen Ausweg nehmen.“

Mehr Insektenschutz

Für die Naturschutzverbände steht dagegen Begrünung im Vordergrund. „Man sollte Brachflächen ermöglichen und Nachverdichtung begrenzen“, so Ralf Strohbach von der BI Umweltschutz. Georg Wilhelm vom BUND warb für mehr Insektenschutz. „Wir haben in Hannover gute Beispiele dafür, aber da ist noch Luft nach oben.“ Zwei Drittel der Grünflächen sollten als Wiesen gepflegt werden. „Pflanzenartenvielfalt und Blütenreichtum ist für Insekten überlebenswichtig.“

Über das Konzept wurde in der anschließenden Sitzung nicht mehr beraten, die Grünen hatten es in die Fraktion gezogen. Schließlich sei, so Mark Bindert, nach den Erkenntnissen der Anhörung noch mit Änderungsanträgen zu rechnen.

Von Andreas Krasselt