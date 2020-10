Hannover: Lkw steckt unter Brücke am Südschnellweg fest

Hannover

Am Südschnellweg in Hannover hat sich am Freitagmorgen ein Lastwagen unter einer Brücke festgefahren. Der 44-Jährige am Steuer des Lkw hatte auf seiner Ladefläche einen Transporter, mit dem er stecken blieb. Etwa eineinhalb Stunden lang war die Ausfahrt in Höhe Hildesheimer Straße gesperrt. Inzwischen ist sie nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova wieder frei.

Gegen 10.15 Uhr war bei der Polizei der Notruf eingegangen, dass sich der Lkw unter der Brücke festgefahren hatte. Laut Beschilderung ist die Durchfahrt für Fahrzeuge ab 3,8 Metern verboten. Der Fahrer, der von der Willmerstraße in Richtung Zeißstraße unterwegs war, fuhr trotzdem durch. Und blieb stecken.

Anzeige

Zur Galerie Lkw unter Brücke eingeklemmt.

Anschließend soll der 44-Jährige noch Gas gegeben haben, um doch mit seinem Lastwagen samt Fracht unter dem Bauwerk durchzukommen. Das klappte allerdings nicht: „Er konnte sich aus eigener Kraft nicht aus der misslichen Lage befreien“, sagt Shapovalova.

Inzwischen ist es der Feuerwehr gelungen, den Lkw zu befreien. Wie schwer Brücke, Lkw und Transporter bei dem Unfall beschädigt wurden, ist bislang nicht klar.

Von Britta Mahrholz