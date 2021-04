Hannover

Nach einem spektakulären Unfall war der Südschnellweg am Freitagmittag zwischen Kirchrode und Anderten zeitweise komplett gesperrt. Ein Lkw hatte etwa in Höhe der Aral-Tankstelle einen Skoda über die Mittelleitplanke gedrückt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache bei einem Bremsmanöver des Lkws. Offenbar aber hatte der Fahrer nicht schnell genug bremsen können, denn er stieß noch gegen das Heck eines silbernen Skoda.

„Der Lkw hat den Skoda über die Mittelleitplanke geschoben“, berichtete Polizeisprecherin Natalia Shapovalova auf Anfrage. „Der Pkw blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen.“ Der Fahrer schien sich bei dem Unfall nicht verletzt zu haben. Als die Polizei eintraf, habe er auf der Leitplanke gesessen, so die Sprecherin. Vorsorglich wurde er dennoch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Für die Bergungsarbeiten wurde Südschnellweg in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Westen konnte er um 13.47 Uhr wieder frei gegeben werden, in der Gegenrichtung gegen 14.35 Uhr.

