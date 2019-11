LKW bleibt in City-Tunnel stecken – Stau

Hannover

In der Höhe verschätzt: Der Fahrer eines Lkw ist am Freitag gegen 10 Uhr mit seinem Wagen im Tunnel Fernroder Straße neben dem Hauptbahnhof stecken geblieben. Dabei beschädigte er die Beleuchtung unter der Decke. Außerdem wurden Teile des Daches und die seitliche Verkleidung am Auto aufgerissen, so dass ein Teil der Ladung auf die Fernroder Straße kippte, teilte die Polizei mit. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt, es kommt zur Staubildung. Die Statik des Tunnels ist durch den Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei weiter. Dem Autokennzeichen nach zu urteilen, hat der Fahrer offenbar keine Ortskenntnisse, da er aus dem Ausland kommt.

AUFGERISSEN: Die Deckenbeleuchtung im Tunnel wurde durch den Unfall beschädigt. Quelle: Wilde

Von Andreas Voigt