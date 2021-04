Hannover

Feueralarm auf der B65: Ein Lkw-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 13.20 Uhr zwischen den Abzweigen Sieben Trappen und Empelde Rauch von seiner Ladefläche. Er hielt an und alarmierte die Feuerwehr.

Er hatte Industrieabfälle geladen, vorwiegend Plastikmüll, der aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Feuerwehr fing noch auf der Bundesstraße mit dem Löschen an, die B65 war zeitweise gesperrt. Dann wurde der Lkw ins nah gelegene Industriegebiet an der Lange Straße in Ronnenberg gelotst, die noch schwelende Ladung abgekippt. Ein Bagger zog den Müll auseinander, damit die Feuerwehr den Brand endgültig zum Erlöschen bringen konnten.

Von Andreas Krasselt