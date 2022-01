Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 21. Januar, im Weidetorkreisel ereignet hat. Dabei waren ein Ford Focus und ein Lkw zusammengestoßen. Das Auto wurde stark beschädigt, der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter – ohne sich um den Unfall zu kümmern. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit drei Insassen in seinem Ford auf der mittleren von drei Fahrspuren des Weidetorkreisels. Kurz vor der Ausfahrt zur Klingerstraße wechselte ein Lkw von der linken auf die mittlere Fahrspur und rammte dabei den Ford Focus. Die Person am Steuer des Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Ob der Lkw den Kreisverkehr an der Klingerstraße verließ oder diesen weiter befuhr, konnten die Insassen des Ford Focus nicht sagen. Auch weitere Angaben zum Lastwagen liegen nicht vor.

5000 Euro Schaden

Die vordere linke Front des Ford wurde stark beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 5000 Euro geschätzt. Das Polizeikommissariat Hannover-Lahe ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon (0511) 1093317 angenommen.

Von Manuel Behrens