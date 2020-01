Hannover: Lister Meile bekommt Loseladen

Hannover

Plastikmüll nach dem Einkauf, Plastikmüll auf Straßen und auf dem Spielplatz, Plastikmüll im Job und Freizeit und letztlich Plastikmüll im Walbauch – schöner shoppen geht aber auch anders. Einen kleinen Teil zu einer plastikfreien Welt in Hannover trägt der Loseladen (Lola) bei und dank gestiegenen Umweltbewusstseins kann Inhaber Michael Albert (59) jetzt sogar schon seinen dritten Laden aufmachen.

Plastikfrei und Spaß dabei

Ab 7. Januar um zehn Uhr können Bürger im Loseladen in der Lister Meile 64 klima- und umweltfreundlich einkaufen. Die Gleichung geht auf: Die Kunden bringen ihre Verpackungen selbst mit und kaufen nur das ein, das sie wirklich benötigen. Das spart Plastikmüll, außerdem werden weniger Lebensmittel weggeworfen.

ERÖFFNET DEMNÄCHST: Neuer „Lola“ an der Lister Meile. Quelle: Christian Behrens

Anfangsschwierigkeiten in der Südstadt

Unverpackte Produkte wie Kaffee, Milch, Nüsse, Nudeln oder Süßigkeiten – das war den Hannoveranern vor vier Jahren noch nicht so geheuer. „Anfangs war es schon sehr schwer, in den ersten ein bis zwei Jahren hatte ich Sorge, dass wir den Laden in der Südstadt wieder dicht machen müssen“, sagt Tischlermeister Albert. Aber dann hätten sich die Einstellungen „im öffentlichen Diskurs“ verändern, „geradezu sprunghaft hat sich der Umsatz vergrößert, so dass ich dann im Dezember 2018 in Linden den zweiten Laden aufmachen konnte“. Es habe sich gezeigt, dass auch die Lister Bevölkerung „sehr offen dafür ist, diese Filiale ist sogar komplett kundenfinanziert“. Sein Eigenkapital sei in den anderen Ländern gebunden, dennoch habe er keinen Bankkredit aufnehmen müssen. Mittels Crowdfunding und privaten Darlehen hätte er nun auch den neuen Laden in der List aufmachen können. „Das ist großartig und für mich die Bestätigung, dass solche Projekte gewollt sind.“

Kein Wachstum auf Teufel’ komm raus

Hier kommt Albert im NP-Gespräch auf „das Prinzip, das hinter meiner Wachstumsstrategie steht“. Das heißt: „Nicht wachsen auf Teufel komm’ raus und um den Profits willen, sondern die Leute auch mitnehmen – bis zu einer sinnvollen Größe.“ Mit dem dritten Laden soll nicht unbedingt Schluss ein, in der Nordstadt ist Albert auch schon gedanklich unterwegs. Er könne sich vorstellen, dass „ Hannover noch ein bis zwei Läden gebrauchen könnte, aber dann ist auch gut“. Gut auch für die Beschäftigten: Immerhin werden es mit der List nun 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, die in den Loseläden arbeiten.

Montags 20 Prozent Rabatt für Studierende

Wer kommt denn so mit Plastikdosen, Gläsern und Stoffbeuteln, um im Loseladen zu kaufen? Es seien vor allem junge Familien, auch viele Studierende, „die bekommen montags 20 Prozent Rabatt auf Lebensmittel, das wird super angenommen“. Die Friday-for-Future-Bewegung und die Diskussionen um Klimaschutz spielten eine große Rolle. „Wenn es im Fernsehen einen kritischen Beitrag über Umweltschutz gibt, dann gehen am nächsten und übernächsten Tag unsere Umsätze hoch.“ So manche Bürger wollten ihr Einkaufsverhalten ändern. „Ich habe viele Kunden, die mir sagen, sie könnten nicht mehr in den normalen Supermarkt gehen, weil sie das so nervt mit den Verpackungen“.

Lob von hannoverimpuls

Auch Stadt und Region Hannover sind zufrieden. „Das Konzept der plastikfreien Läden ist so einfach wie zukunftweisend: Es spart Unmengen an Plastikverpackungen, die unter hohem Energieaufwand produziert werden, nur um kurz nach dem Einkauf im Müll zu landen“, beschreibt es Marcus Rohde, Projektleiter Gründung und Entrepreneurship bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls. „Umweltfreundlicher ist nur noch die Eigenproduktion“, so Thomas Löhr, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover.

Von Petra Rückerl