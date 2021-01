Hannover

Die vom Verfassungsschutz beobachtete „Interventionistische Linke“ (IL) hatte für Samstag bundesweit zu Protesten für die Aufhebung des Patentschutzes auf Corona-Impfstoffe aufgerufen – auch in Hannover fand um 11 Uhr eine Aktion statt, auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. Demonstriert wurde auch – teils zeitversetzt - vor den Zentralen der Impfstoffhersteller BionTech und Pfizer in Mainz und Berlin, sowie in Karlsruhe und Leipzig, Bielefeld und Düsseldorf.

Der Protest der Aktivisten – ihre Organisation gilt als linksextrem - sollte darauf aufmerksam machen, dass viele Länder des Südens auf eine Versorgung mit Impfstoff warten müssen – nicht nur, weil es nicht ausreichend gebe, sondern weil der Norden über den Großteil davon verfüge: „Die Pharmakonzerne schenken der Welt keinen Impfstoff. Sie hüten das Wissen um diesen Impfstoff wie einen Schatz mit Patenten. Für sie bedeuten diese Patente sprudelnde Profite, für die Menschen im globalen Süden bedeuten sie den Tod“, erklärt IL-Sprecher Martin Pfaff.

Nord gegen Süd beim Impfstoff

Indien und Südafrika hätten bei der Welthandelsorganisation WTO einen Antrag auf Aussetzung der Eigentumsrechte auf Corona-Impfstoffe gestellt. Damit die Produktionskapazitäten schnell ausgebaut und die Impfstoffe zu bezahlbaren Preisen verteilt werden können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und mehr als 100 Länder unterstützten das. Zudem hätten sich mehr als 600.000 Menschen per Online-Petition an die WTO gewandt, doch die vertage ihre Entscheidung immer wieder.

„Es sind die USA und die Länder der Europäischen Union, allen voran Deutschland, die die Aufhebung der Patentrechte blockieren. Allem Gerede führender Politiker, man dürfe die ärmsten Länder dieser Welt nicht übergehen, zum Trotz, verteidigt Deutschland die Interessen der Pharmaindustrie.“ erklärt Pfaff. Die Aktion in Hannover verlief friedlich und ruhig, die Zahl der Aktivisten betrug etwa ein Dutzend.

Von Ralph Hübner