Hannover

Rund 300 Menschen aus dem linken Spektrum haben am Montagabend in Hannover demonstriert. Die Antifa rief unter dem Motto „No Peace, No Justice“ (Kein Frieden, keine Gerechtigkeit) um 18 Uhr auf dem Weißekreuzplatz zu einer Kundgebung auf. Die Demonstration richtete sich laut den Veranstaltern „gegen die Kriminalisierung linker Strukturen durch Polizei und Justiz“.

Nach dem Ende der Veranstaltung bildeten sich in der Nordstadt rund um die Christuskirche mehrere Gruppen. Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt eine brennende Mülltonne und davon laufende Menschen.

Nach Polizeiauskunft sei die Veranstaltung ruhig verlaufen. Und auch in der Nordstadt habe es keine erwähnenswerte Ereignisse gegeben. Die brennende Mülltonne sei der einzige Vorfall gewesen, so die Polizei. Dennoch zeigte die Polizei rund um die Christuskirche verstärkt Präsenz, wie Augenzeugen berichteten.

Von Thomas Nagel