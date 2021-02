Hannover

Die Linienbusse von Üstra und RegioBus bekommen Fahrerschutzscheiben, die das bisherige Provisorium aus Flatterband oder Schutzfolie ersetzen, hat der Verkehrsausschuss am Dienstag beschlossen. Um Fahrgäste und Fahrer vor einer Infektionsübertragung mit dem Corona-Virus zu schützen, sind Fahrerraum und die erste Sitzreihe seit dem Frühjahr 2020 durch Folienschutztüren und Absperrband abgesichert. Seither gibt es auch keinen Vordereinstieg, um die Abstandsregel zu wahren.

Ziel der aktuellen Maßnahme: Durch den nachträglichen Einbau von Fahrerschutzscheiben oder Spuckschutz in den Bussen wollen die beiden Nahverkehrsbetriebe den Infektionsschutz deutlich verbessern. Bei der Regiobus beginnt der Einbau ab Ende März und soll etwa vier Wochen dauern, so Sprecher Tolga Otkun. Umgerüstet werden alle rund 250 Busse der Regiobus, die in erster Linie durch das Umland fahren.

In E-Busse ist der Spuckschutz schon Standard

Bei der Üstra startet die Montage Ende April, die sich dann über den Mai erstreckt. Die rund 140 Linienbusse brauchen zum Teil verschiedene Ausfertigungen durch die unterschiedlichen Bustypen. Umgerüstet werden auch die Busse von Üstra-Reisen. Die Elektro-Busse, die Regiobus und Üstra seit einiger Zeit bestellen, brauchen diese Vorrichtung nicht, sie sei standardmäßig Bestandteil der Auslieferung, so Üstra-Sprecherin Katja Raddatz.

Mit beschlossen wurden auch erhöhte Reinigungsintervalle in den Fahrzeugen – dazu gehören Türen, Haltegriffen, Tasten, aber auch der Arbeitsbereich des Fahrers. Aber auch Fahrkartenautomaten, Info-Materialien oder Pausenräume sollen häufiger gereinigt werden. Gestreckt bis 2022 veranschlagt die Region Hannover als Trägerin des Nahverkehrs für die gesamte Maßnahme knapp 1,1 Millionen Euro.

Soforthilfe des Landes unterstützt Finanzierung

Gegenfinanziert werden diese Maßnahmen durch die Sonderfinanzhilfe des Landes Niedersachsen in Höhe von 30 Millionen, um insbesondere die Platzkapazitäten im Schulverkehr zu erhöhen und den Infektions- und Hygieneschutz für Fahrgäste zu verbessern. Für die Region Hannover stehen davon 2,4 Mio. Euro für Maßnahmen und Investitionen zur Verfügung.

Von Andreas Voigt