Hannover

Seit Monaten baut die Infra Strukturgesellschaft die Stadtbahn-Haltestellen „Bothfeld“ und „Kurz-Kamp-Straße“ der Linie 9 zu Hochbahnsteigen um. Wegen dieser Arbeiten kommt es am Sonntag, 29. August, nun zu einer ganztägigen Sperrpause, teilt die Üstra mit. Die Linie 9 fährt dann nur zwischen dem Endpunkt „Empelde“ und der Haltestelle „Noltemeyerbrücke“. Von dort setzt das Nahverkehrsunternehmen einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zum Endpunkt „Fasanenkrug“ ein.

Das heißt: Während der Sperrpause steigen Fahrgäste an der Haltstelle „Noltemeyerbrücke“ an der Podbielskistraße zu den Ersatzbussen um. In Fahrtrichtung „Fasanenkrug“ befindet sich die SEV-Haltestelle vor der Fußgängerampel. In Richtung „Empelde“ halten die Ersatzbusse an der Haltestelle der Buslinie 900 vor dem Nord-Ost-Bad, so die Üstra weiter.

Üstra bittet: Fahrgäste sollen mehr Zeit einplanen

Der Ersatzhalt „Bothfeld“ wird in der Sutelstraße, an der Haltestelle der Buslinie 135, eingerichtet. Die weiteren Ersatzhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe zu den regulären Stadtbahnhaltestellen. Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, fahren die Ersatzbusse ganztägig bis zu zwei Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Abfahrtszeit am Endpunkt „Fasanenkrug“ los. Die Üstra bittet alle Fahrgäste mehr Fahrzeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt Im Internet auf www.uestra.de oder in der GVH App über kurzfristige Verkehrseinschränkungen zu informieren.

Von Andreas Voigt