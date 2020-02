Hannover: Lindener Narren sagen Teilnahme am Umzug ab

Hannover

Die Lindener Narren gehören zu den populärsten Karnevalsvereinen Hannovers. Ausgerechnet auf sie muss man nun beim großen Karnevalsumzug am kommenden Sonnabend verzichten. Erstmals haben sie ihre Teilnahme abgesagt. Grund sind nach NP-Informationen Unstimmigkeiten über die Kostenverteilung.

„Wir hatten in einer Sitzung mit dem Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten des Komitees Hannoverscher Karneval eine Vereinbarung getroffen, die jetzt aber von der KHK-Mitgliederversammlung mehrheitlich abgelehnt wurde“, erklärt Lindener Narrenchef Martin Argendorf. Geplant gewesen sei, dass nach der Veranstaltung ein gegebenenfalls vorhandenes Defizit gleichmäßig unter den 12 Mitgliedervereinen und den Lindener Narren aufgeteilt werden sollte.

Was auf den ersten Blick ja nicht unvernünftig klingt, scheint der Mehrheit der organisierten Narren offenbar nicht auszureichen. Laut Argendorf hätten sie eine pauschale Vorauszahlung haben wollen, was dieser nicht lustig fand. „Also auch ohne Belege. Aber wer macht denn so etwas?“ fragt der Narrenpräsident. „Das hätte ich vor meinen Mitgliedern nicht verantworten können.“

Info kam zu kurzfristig

Darüber hinaus sei er auch erst am 7. Februar über den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30. Januar informiert worden. Das sei zu kurzfristig gewesen, um noch irgendwelche Alternativlösungen zu finden. So haben sich die Lindener Narren vom diesjährigen Umzug zurückgezogen und hoffen, für das kommende Jahr eine einvernehmliche Regelung finden zu können.

Strittig sei aber auch die Frage des Werbeverbots auf den Wagen gewesen, so Argendorf. Schließlich sind Sponsoren für das Vereinsleben unverzichtbar. Und ein Werbeverbot sei diesen kaum zu verkaufen. Das Komitee wollte sich am Mittwoch nicht zu den Vorgängen äußern. Sprecherin Anja Zschaubitz verwies auf eine für Donnerstag angekündigte Pressekonferenz.

2001: Gegen Brauchtum verstoßen?

Die Lindener Narren hatten das Komitee als eine Art Stadtverband der hannoverschen Karnevalsvereine zwar mitgegründet, waren jedoch 2001 ausgeschieden. Hintergrund war damals ein Modernisierungsschub des Lindener Vereins, der in einer TV-Sendung auf N 3 besonders deutlich wurde, und mit dem die Traditionalisten seinerzeit nicht warm werden wollten. „Man machte uns damals den Vorwurf, gegen das Brauchtum zu verstoßen“, sagt Agendorf.

Derartige Verstimmungen seien heute zwar vom Tisch, einen Grund, wieder in das Komitee einzutreten, sieht Argendorf indes nicht. „Wir haben heute eine so hohe Selbstständigkeit und Popularität erreicht, warum sollten wir da wieder rein?“ Bei so viel Selbstbewusstsein könnte es einigen anderen Vereinen allerdings ganz gelegen kommen, dass die Lindener Narren nun erst mal draußen sind.

Von Andreas Krasselt