Kürbis, Dinkel-Mehl-Hanf und Kartoffel: Die Brote reihen sich im Regal hinter Benjamin Langheim in der Bäckerei Lindenbackt in der Nordstadt. „Was kann man dir Gutes tun?“, fragt er seinen Kunden, der sich bei all der Auswahl kaum entscheiden kann. „Was ist denn in dem Kürbisbrot drin?“, fragt dieser interessiert. „30 Prozent Roggen und 70 Prozent Weizen“, sagt Langheim, „und dazu Kürbiskerne, die so schön Knacken beim Kauen“.

Filialleiter Langheim brennt für die Produkte, die er verkauft. Wenn er Kunden von den Inhaltsstoffen der Backwaren erzählt, leuchten seine Augen. Das liegt nicht nur an den Bio-Produkten, hinter denen er steht, sondern auch an dem ganz besonderen Konzept der Lindenbackt-Bäckereien: „Aufgrund des Genossenschaftsmodells gibt es bei uns keine Allein-Entscheider“, erzählt er.

Brennt für seinen Job: Filialleiter Benjamin Langheim liebt die Bio-Produkte von Lindenbackt. Quelle: Heusel

Demokratisch: Jeder Genosse hat eine Stimme

Genossenschaftliche Organisation gibt es also nicht nur bei Wohnungsgenossenschaften und den Raiffeisenmärkten, sondern auch bei Bäckern. Die Entscheidungsprozesse bei Lindenbackt sind demokratisch: „Ein wertvolles Mehraugenprinzip“, sagt Langheim. Auf der Generalversammlung hat jeder Genosse eine Stimme – ganz unabhängig von der Summe der Anteile. So wird beispielsweise über die Verwendung des Jahresüberschusses gemeinsam entschieden. Die Abstimmungsergebnisse werden akribisch dokumentiert: „Die genauen Abläufe sind in unserer Satzung festgelegt“.

Wer bei Lindenbackt arbeitet, muss jedoch nicht sofort Genosse werden. „Wir finden es schön, wenn sich die Mitarbeiter nach einer Zeit dazu entscheiden in die Genossenschaft einzusteigen, müssen es aber natürlich nicht“, sagt Johanna Kienitz, Vorstandsvorsitzende von Lindenbackt. Ein Mitgliedsanteil kostet 300 Euro. Lindenbackt hat mittlerweile rund 180 Mitglieder und zwei Bäckerei-Filialen in der Limmerstraße und an der Lutherkirche.

Filiale Nummer 2: Lindenbackt eröffnete im Oktober direkt an der Lutherkirche eine neue Filiale. Quelle: Heusel

Flache Hierarchien: „Jeder schält mal Kartoffeln“

Ein Unterschied zu anderen Unternehmen ist bei Lindenbackt auch die flache Hierarchie. „Jeder von uns hat schon mal beim Kartoffeln schälen unterstützt“, sagt Kienitz und lacht. Alleine dass Kartoffeln gekocht, geschält und dann für Produkte wie Kartoffelbrot oder -brötchen eingesetzt werden, ist ein Qualitätsindiz. In größeren Bäckereien werde es sich einfacher gemacht und zum Beispiel Püreepulver genutzt.

Bio: Die Inhaltsstoffe bei Lindenbackt sind frei von Zusatzstoffen und regional. Quelle: Heusel

Starke Gemeinschaft: „Gemeinsam backen wir’s“

Die Genossenschaft Lindenbackt wurde 2018 aus der Not heraus gegründet. Der ehemalige Inhaber der Doppelkorn-Filiale an der Limmerstraße habe sich keine Gedanken über seine Nachfolge gemacht und diese an einen externen Käufer verkauft, als er in Rente ging. Der externe Käufer tauchte jedoch nach nur einem halben Jahr unter, meldete Mitarbeiter nicht bei der Krankenkasse an und bezahlte Rechnungen nicht. Auch Johanna Kienitz hat zu der Zeit in der Filiale an der Limmerstraße gearbeitet: „Das war eine richtige Zwickmühle, weil wir Mitarbeiter einfach ausharren mussten, bis zum Insolvenzverfahren“. Während dieser Zeit hat sich „eine Truppe aus engagierten Mitarbeitern“ gefunden, die die Bäckerei trotz allem am Laufen gehalten hat. So entstand die Idee, auch nach dem Insolvenzverfahren weiterzumachen. Jedoch fehlte der Gruppe das Geld für das Vorhaben. Also wurde die Genossenschaft gegründet: „Gemeinsam waren wir stärker“, ist sich Kienitz sicher. Es entstand auch der noch heute gültige Slogan: „Gemeinsam backen wir’s“.

Jedes Brötchen ist individuell

Von Anfang an klar war das gemeinsame Interesse der Genossenschaft: Die Backkultur und das Wissen um das traditionelle Handwerk soll erhalten bleiben. Deshalb gibt es bei Lindenbackt nicht nur das übliche Ladengeschäft, sondern auch Backstubenführungen und einen ständigen Austausch mit den Kunden. „Wir erklären unseren Kunden, warum unsere Brötchen alle individuell aussehen“, nennt Kienitz als Beispiel. Das liege daran, dass jedes Brötchen von einem der drei Bäcker in Linden in Form gebracht wird. Auch die Croissants werden mit der Hand gefaltet. „Wer möchte, kann gerne mal schauen, wie Brot und Brötchen gemacht werden“.

Individuell: Jedes Teilchen wird mit der Hand gefaltet. Quelle: Heusel

Nachhaltigkeit und Bio als gemeinsames Ziel

Beide Lindenbackt-Filialen sind Bio-zertifiziert. Bei allen Inhaltsstoffen wird abgewogen, ob diese notwendig sind: „Wir haben uns zum Beispiel gegen Chia-Samen entschieden, obwohl die ein riesen Trend sind“, erzählt Kienitz. Lindenbackt nutzt die Samen mit weitem Lieferweg aus Südamerika trotzdem nicht und setzt ausschließlich Leinsamen ein: „Die erfüllen schließlich denselben Zweck“.

Chia-Samen sucht man bei Lindenbackt vergebens – dafür gibt es unter anderem Hanf, Leinsamen oder Kürbiskerne. Quelle: Heusel

Die Mitarbeiter achten auf einen geringen Lieferradius und beziehen ihre Inhaltsstoffe aus der Region – so gut es eben geht. „Leider ist den Getreidebauern in der Region die Mühle weggebrochen“, erzählt Kienitz. Die nächste Dienstleistermühle sei bei Hamburg: „Das ist schon ein langer Weg und nicht optimal im Sinne des Klimaschutzes“, sagt sie.

Auf Zusatzstoffe wird bei Lindenbackt komplett verzichtet und das aus gutem Grund: „Zusatzstoffe werden genutzt, um den Teig maschinengängig zu machen“, erklärt Kienitz. Sie werden benötigt, damit der Teig nicht an den Maschinen festklebt. Bei Lindenbackt wird deshalb einfach auf Maschinen und Zusatzstoffe gleichermaßen verzichtet – und mit der Hand geknetet.

Linden versus Nordstadt : Die Kundenbedürfnisse sind anders

Die erst drei Monate alte Filiale in der Nordstadt wird gut angenommen: „Wir haben ein treues Nordstädter Publikum“, sagt Johanna Kienitz glücklich. In der Nordstadt seien jedoch die Kundenbedürfnisse anders als in Linden – die Produktpalette wurde bereits angepasst. „Das Dinkelbrot läuft in Linden wie bescheuert und in der Nordstadt gar nicht“, weiß Kienitz. Dafür seien die Walnussbrötchen in der Nordstadt „ein Renner“. Dass die Bio-Bäckerei gleich gut laufe, liegt auch daran, dass es in Hannover sonst nur wenige bio-zertifizierte Bäckereien gebe.

Ein echter Renner: Die Walnussbrötchen kommen in der Nordstadt gut an. Quelle: Heusel

Lindenbackt hält das Bäckerhandwerk am Leben

Weitere Filialen sind erstmal nicht geplant – ganz ausschließen will Johanna Kienitz es aber nicht: „Ich sage niemals nie“. Die zweite Filiale in der Nordstadt hat Lindenbackt eröffnet, nachdem Bäckermeister Claus-Werner Stark die ehemalige Bäckerei Kranz aufgegeben hat. Auch er wollte kürzer treten und die Filiale „an ein engagiertes Team handwerklich arbeitender Bio-Bäcker übergeben“. Das erinnert an die Entstehungsgeschichte der Lindenbackt-Filiale in der Limmerstraße – wo es keinen Nachfolger gibt, springt Lindenbackt ein und hält genossenschaftlich organisiert das Bäckerhandwerk in Hannover am Leben.

Ein Erfolg: Die zweite Filiale von Lindenbackt in der Nordstadt. Quelle: Heusel

Inspiration für Lindenbackt: Nordstadtbraut Die Inspiration für Lindenbackt war eine andere hannoversche Genossenschaft, bei der sich alles ums Bier dreht: Nordstadtbraut. Die Idee zur Gründung von Nordstadtbraut entstand bei einem Bier – wie könnte es auch anders sein. Im August 2017 wurde die Genossenschaft gegründet. 78 Gründungsmitglieder steuerten über Genossenschaftsanteile das Startkapital bei. Mittlerweile hat Nordstadtbraut rund 450 Mitglieder. Ein Mitgliedsanteil kann für 500 Euro erworben werden. Drei Biere hat Nordstadtbraut bislang kreiert: „30167 Pils“, „Haltenhopf II“ und „Kopernikuss“. Das langfristige Ziel der Genossenschaft ist eine eigene Brauerei in der Nordstadt. Bislang werden die Biere in der Altenauer Brauerei im Harz gebraut. Organisiert ist Nordstadtbraut in acht Arbeitsgruppen. In der Gruppe „Genuss“ bewerten die Mitglieder Probesude. Diese werden dann von der Arbeitsgruppe „Technik und Entwicklung“ gebraut. Daneben gibt es noch Mitglieder, die sich unter anderem in Gruppen wie „Hofladenkonzept“, „Marketing und Werbung“ oder aber auch „Verwaltung und Bierokratie“ einbringen. Das Bier gibt es beim Lagerverkauf der Genossenschaft (Bodestraße 6) oder aber im Fahrradcafé (Asternstraße 2) sowie bei MaschaKascha (An der Lutherkirche 19) zu kaufen.

Drei Biere gibt es bereits von Nordstadtbraut: „30167 Pils“, „Haltenhopf II“ und „Kopernikuss“. Quelle: Hildebrandt

