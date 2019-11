Wieder brennen falsch geparkte Autos in Linden

Hannover

Erneute Fälle von Selbstjustiz? Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag im Stadtteil Linden zwei Autos in Brand gesteckt, die falsch geparkt wurden. Bei den Autos handelt es sich um einen BMW 118i und um einen Nissan Micra, die beide an der Rodenstraße, Ecke Dalemstraße abgestellt wurden, teilte die Polizei mit.

Brennende Autos am Freitag Morgen um 1 Uhr entdeckt

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 31-Jährige gegen 1 Uhr am Freitag Morgen die brennenden Autos entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, dennoch wurden der BMW und der Nissan Micra vollständig zerstört, so die Polizei.

Gibt es einen Zusammenhang mit früheren Fällen?

Brandermittler gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist: Hinter der Windschutzscheibe des BMW habe ein Zettel geklebt mit einer Art Drohung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der BMW war laut Polizei falsch geparkt, die Ermittler prüfen, ob dieser Brand im Zusammenhang mit anderen Autobränden in Linden steht, die es im September 2018 gegeben hatte. Betroffen waren ausnahmslos falsch geparkte Autos.

Brandserie konzentrierte sich auf den Stadtteil Linden

Bei dieser Brandserie in Linden waren Autos an der Fröbelstraße, Asseburgstraße und am Bethlehemplatz ausgebrannt. Im August 2018 hatten Unbekannte außerdem einen Skoda an der Elise-Meyer-Straße in Linden-Süd in Brand gesetzt. Auch in Vahrenheide brannten damals Autos. Die Art der Brandstiftung ähnelt dem aktuellen Fall.

Hinweise zu Verdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 55 55 entgegen.

Von Andreas Voigt