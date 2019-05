Hannover

Leichenfund in Linden: Passanten haben am Sonntag gegen 10 Uhr eine Leiche in der Ihme entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 36-jährigen Hannoveraner. Wie er zu Tode kam, steht nicht fest. Die Polizei schließt jedoch aus, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Leichenfund: Am Sonntagmorgen wurde am Ihme-Zentrum in Toter in der Ihme entdeckt. Quelle: privat

Die Passanten wählten gegen 10 Uhr den Notruf, nachdem sie den leblosen Körper in der Ihme in Höhe der Spinnereibrücke entdeckt hatten. Die Feuerwehr zog die Leiche am Peter-Fechter-Ufer aus dem Wasser. Nach Angaben von Polizeisprecher Mirco Nowak liegen den Ermittlern keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vor.

Ursache noch unklar

Ob der 36-Jährige aufgrund eines Unglücks- oder Krankheitsfalls beziehungsweise eines Suizids starb, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Von bm