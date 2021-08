Hannover

Von Freitag ab 18 Uhr (27. August), bis kommenden Montag um 7 Uhr (30. August) wird die Göttinger Straße im Ahrbergviertel in Hannover Linden-Süd teilweise gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Die Haltestelle Göttinger Straße der Regiobus-Linie 300 in Fahrtrichtung Pattensen kann deshalb nicht angefahren werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Von okz