Hannover

Jetzt zum Frühlingsanfang lädt das sonnige Wetter viele Menschen zu Spaziergängen ein. Aber wie kann man dabei etwas Neues erleben, statt immer die gewohnten Runden in der Nachbarschaft, um den Maschsee oder durch die Eilenriede zu gehen? Seit Anfang März bietet Swantje Alter mit ihrem 3D-Hörspiel „Das kulturelle drei-Gänge-Menü“ eine unterhaltsame Alternative in Linden an.

Schnitzeljagd mit QR-Codes

In Form einer Schnitzeljagd mit QR-Codes führt die von der 25-Jährigen geschriebene Geschichte in einer Dreiviertelstunde entlang verschiedener Kultureinrichtungen durch Hannovers wohl buntesten Stadtteil. „Die Geschichte ist zwar fiktiv, aber enthält reale Einflüsse durch die Kulturstationen“, sagt Alter, die selbst in Linden lebt. Die Grundidee sei dabei, den während der Pandemie verwaisten Kulturstätten wieder Aufmerksamkeit zu schenken und die Spaziergängerinnen und Spaziergänger zu motivieren, sie auch wieder zu besuchen.

„Die fiktive Geschichte handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die nach langer Zeit wieder gemeinsam mit einer Freundin auf eine Party geht. Im Club lernt sie dann einen kulturell versierten Mann kennen, der sie mit auf eine Reise nimmt“, erzählt Alter.

Eigentlich als Film gedacht

Auf die Idee, ein 3D-Hörspiel zu machen, kam die 25-Jährige in ihrem Audioengineeringstudium. Neben ihrem Studium arbeitet sie als Tonmeisterin und in der Filmbranche. „Ich wollte das Drehbuch eigentlich erst verfilmen, aber das wäre wegen der vielen Förderanträge sehr stressig geworden“, sagt sie. Ein Hörspiel zu machen sei dagegen einfacher, und Alter konnte fast alles allein machen. Die insgesamt zehn Charaktere spricht sie jedoch nicht selbst. Dazu hat die Studentin Schauspielerinnen und Schauspieler mit in ihr Projekt geholt. Für die Schnitzeljagd benötigen Interessierte lediglich ein Smartphone mit mobilem Internet und Kopfhörer, um die Räumlichkeit des Klangs richtig erleben zu können.

Swantje Alter mit einem Sticker zum "Intro" des "Drei-Gänge-Menüs". Quelle: Privat

„Ich habe 200 Sticker in der gesamten Stadt verteilt“

Der erste Teil und die Einführung in das Hörspiel ist das „Intro“. „Dafür habe ich 200 Sticker mit einem QR-Code in der gesamten Stadt verteilt, die direkt zu dem Beitrag leiten“, erzählt die 25-Jährige. Allerdings seien schon einige dem Wetter zum Opfer gefallen. Ergänzend kann das Intro auch auf YouTube gesucht werden. „Mit den dort erhaltenen Informationen muss man dann herausfinden, welcher Ort der nächste ist“, sagt Alter. Mehr soll hier nicht verraten werden.

Insgesamt habe sie viel positives Feedback bekommen. „Die Leute finden die Sticker gut, ihnen gefällt die Story und sie finden es schön, dass ich Kultur mal auf eine neue Art und mit einem neuen Medium sichtbar mache“, sagt die Studentin.

Von Lucas Kreß