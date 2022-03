Hannover

Nachdem am Mittwochnachmittag ein 17-Jähriger durch einen Messerstich in den Rücken an einem Lindener Spielplatz verletzt wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter gefasst. Es handelt sich um einen gleichaltrigen Jugendlichen. Bei der Suche nach den vier Mittätern bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Auseinandersetzung hatte sich am Mittwoch gegen 16.35 Uhr am Stephanunsspielplatz in Linden-Mitter zugetragen. Zu dieser Zeit waren zahlreiche Eltern mit ihren Kindern auf der Anlage. Nach Angaben der Ermittler gerieten die beiden untereinander bekannten Jugendlichen dort zunächst in einen verbalen Streit. „In der Folge forderte der 17-jährige mutmaßliche Täter Bargeld von seinem Gegenüber“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover.

Angreifer flüchtet mit vier Freunden

Das spätere Opfer kam der Aufforderung jedoch nicht nach und wurde mit Schlägen traktiert. Im Anschluss stach der mutmaßliche Täter mit einem Messer in den Rücken des 17-Jährigen ein. Der Angreifer flüchtete zunächst mit seinen vier Freunden, die während der Auseinandersetzung mit dabei waren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der mutmaßliche Haupttäter konnte im Nahbereich festgenommen werden. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Elternteil übergeben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zu den vier Mittätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (05 11) 1 09 39 20 zu melden.

Von Manuel Behrens