Hannover

Eine bislang unbekannte Person soll nach Polizeiangaben am Montagabend zwei Autos in Linden-Nord angezündet haben. Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein Fahrzeugbesitzer einen Feuerschein an seinem VW Amarok, als er aus dem Fenster seiner Wohnung an der Limmerstraße/Ecke Mathildenstraße sah. Die Ehefrau informierte die Feuerwehr, während er das Auto selbstständig löschte.

Wenige Minuten später machten zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren eine Streifenwagenbesatzung und die Feuerwehr auf einen weiteren Fahrzeugbrand an der nahegelegenen Ecke Limmerstraße/Selmastraße aufmerksam. Dort brannte ein Daimler-Chrysler.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro. „Die Polizei kann einen Tatzusammenhang aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe nicht ausschließen und hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Es gebe bereits einen ersten Hinweis, wonach es sich nur um einen Verdächtigen handelt. Warum ausgerechnet der VW Amarok und der Daimler-Chrysler das Ziel waren, bleibt bislang offen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter und zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05 11) 1 09 52 22 zu melden.

Von Manuel Behrens