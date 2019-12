Mietvertrag nicht verlängert: Hannovers „Brausebude“ muss schließen

Hannover

Das finden die Döhrener sicher nicht so prickeln: Die „ Brausebude“ an der Hildesheimer Straße 258 macht zum Jahresende dicht – weil der Vermieter den einjährigen Vertrag mit den Brausebuden-Schwestern nicht verlängert. „Eigentlich wollten meine Schwester und ich weitermachen“, sagt Sonja Schütze. „Mündlich hatte der Vermieter uns die Verlängerung des Vertrages auch bestätigt, wir sollten bis zum Nikolaustag die Unterlagen haben.“

Schwestern sind ratlos

Warum es nicht weitergeht, ist den Schwestern ein Rätsel. In Gesprächen würde der Vermieter stark in Metaphern und Bildern sprechen, „bisher konnten wir nicht entschlüsseln, was er wollte“. Nach dem letzten Gespräch „über Belanglosigkeiten“ sei er wütend geworden und schreiend vom Hof gegangen. „Wir wissen nicht, was passiert ist.“

Hochwertige Brause für 2,50 Euro

Die beiden Schwestern hatten den Kiosk ab 1. Januar für 500 Euro im Monat gepachtet und auf den 38 Quadratmetern sowohl Büro, Lager als auch Laden eingerichtet. „Hauptsächlich organisieren wir Streetfoodmärkte und weil wir auf den Märkten auch unsere Limonaden verkaufen, bot es sich an, die Limos auch hier anzubieten.“ Die Produkte sind schon etwas besonderes, „nichts vom Coca-Cola-Konzern“. Sorten wie Birne-Rosmarin oder Geschmacksrichtungen wie „Tannenwald“ für 2,50 Euro – bei den Schwestern gibt es leckere und hochwertige Brause für Veganer, für Leute mit Unverträglichkeiten und auch von Unternehmen, die soziale Projekte initiieren.

Auf 38 Quadratmetern gibt es hochwertige Getränke – zum Beispiel auch für Veganer oder Menschen mit Unverträglichkeiten. Quelle: Wilde

Vermieter stört sich an Öffnungszeiten

Eigentlich durchaus etwas, das dem Vermieter gefällt, ihm geht es im Gespräch mit der NP um etwas anderes. „Wenn sich Hannover mit der Kioskkultur zur Kulturhauptstadt bewerben will, dann müssen die Kioske auch geöffnet haben“, meint er. Ihn stören offensichtlich die Öffnungszeiten der „ Brausebude“. Wenn die Frauen „um 16 Uhr Feierabend machen wie die Politessen“, kriege man keine leckere Limo, sondern müsse sich Zuckerbrause vom Supermarkt kaufen.

Damit hätten sich aber die meisten Gäste und vor allem Stammgäste arrangiert, wissen die Schütze-Schwestern. „Ja, wir haben montags zu, weil wir meist am Wochenende unterwegs sind und sonst Kernarbeitszeiten von neun bis 15 Uhr“, weil es auch ein Kind zu versorgen gibt. Das Hauptgeschäft sei nun mal der Streetfoodmarkt – ob in Bückeburg, Steinhude, Celle oder Wunstorf. „Aber weil wir Auswärtstermine haben, geben wir ja auch über Facebook, auf unserer Internetseite oder per Anschlag am Kiosk unsere Öffnungszeiten jede Woche neu bekannt“, sagt Sonja Schütze.

Neuer Laden gesucht

Nun sind also beide Parteien auf der Suche: Sonja und Mirjana Schütze hoffen, ab 1. Januar in Döhren ein kleines Ladenbüro für ihre Limos zu bekommen. Ihr Noch-Vermieter hofft auf einen neuen Kioskpächter mit sehr viel Zeit, um möglichst präsent im Laden zu stehen. Der Stadtteil Döhren fände sicher beides ganz prickelnd.

Von Petra Rückerl