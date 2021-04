Hannover

Schwerer Unfall auf der Baustelle am Neubauprojekt Limmerquartier. Um 8.05 Uhr stürzte ein Mann aus bislang unbekannter Höhe auf der Baustelle an der Kesselstraße in dem Neubau in die Tiefe und schlug an der Zufahrt zur Tiefgarage auf. Der Rohbau reicht bereits bis zur dritten Etage. Der Mann schrie mehrere Minuten um Hilfe, bis vier Kollegen ihm zur Hilfe eilten. Die Maschinen auf der Baustelle hatten offenbar zunächst den Hilferuf übertönt. Anwohner an der Kesselstraße hatten inzwischen den Notruf alarmiert. Um 8.10 Uhr traf die Polizei mit drei Wagen ein. Der Notarztwagen fuhr um 8.18 Uhr vor die Baustelle, kurz darauf kam der Rettungswagen.

Einen Abgrund übersehen?

Die Polizei betrieb sofort Ursachenforschung. „Ich habe ihm gesagt: Arbeite niemals allein“, sagte ein geschockter Bauarbeiter. Ein weiterer Mitarbeiter sprach von verwinkelten Räumen, der Mann habe wahrscheinlich einen Abgrund übersehen. Einer Anwohnerin steckte der Schrecken noch eine halbe Stunde nach dem Unfall in den Gliedern. „Diesen schrecklichen Schrei bekomme ich nicht aus dem Kopf, ich habe sofort den Notruf getätigt, es hat so lange gedauert, bis jemand auf der Baustelle zu Hilfe kam“, sagte sie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Meravis Immobiliengruppe baut in Limmer 210 Etagenwohnungen und zwölf Reihenhäuser zwischen Harenberger und Zimmermannstraße sowie Kirchhöfner- und Kesselstraße. Im Sommer 2023 soll der Neubau fertiggestellt sein. Die Straße war bis 8.50 Uhr gesperrt. Die Bauarbeiten wurden fortgesetzt, nachdem der Mann erstversorgt war und die Polizei den Unfallort freigab.

Von ndd