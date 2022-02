Hannover

Er soll den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wasserstadt grüne Freiräume bieten, nun ist um den geplanten Uferpark ein Streit entbrannt. Der Bezirksrat Linden-Limmer hatte einstimmig Nachbesserungen zu den von der Stadt Hannover und Investor Günter Papenburg favorisierten Entwürfen gefordert – das hat die Verwaltung jetzt in wesentlichen Punkten abgelehnt.

Für Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube, Mitglied der Fraktion der Grünen, ist dies ein Unding. „Dem Bezirksrat wird sein Entscheidungsrecht in dieser Sache streitig gemacht“, kritisiert er. Grube hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) informiert und will jetzt mit Rückendeckung des Bezirksrats die Kommunalaufsicht als nächsthöhere Instanz einschalten.

Bürgerbeteiligung zum Uferpark Wasserstadt

Zum Uferpark hatte die Stadt Hannover im Sommer 2021 eine Bürgerbeteiligung gestartet, an der sich auch die Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt beteiligt hatte. Sie legte eine Reihe von Änderungswünschen vor, die aber in eine Drucksache der Stadt zum Uferpark nicht einflossen. Die Verwaltung hielt nahezu unverändert an den Entwürfen des zusammen mit Papenburg beauftragten Planungsbüros Chora Blau fest. Als es im Dezember vergangenen Jahres darum ging, über dieses Papier abzustimmen, stellte sich der Bezirksrat quer. Das Gremium sprach sich für die Alternativplanung der BI aus und forderte, dass Chora Blau die Planung überarbeiten soll.

„Dem Bezirksrat wird sein Entscheidungsrecht in dieser Sache streitig gemacht“, kritisiert Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Quelle: Samantha Franson

Auf eben jener Drucksache steht unmissverständlich, bei der Neuanlage des 18.500 Quadratmeter großen Uferparks handele es sich um ein „Entscheidungsrecht des Stadtbezirksrates“ – mit Verweis auf den entsprechenden Paragrafen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Laut diesem Paragraf entscheidet der Bezirksrat über „Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Ausgestaltung der Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung nicht wesentlich über die Ortschaft oder über den Stadtbezirk hinausgeht“. Darauf beruft sich auch Grube.

Stadt Hannover: „Geschäft der laufenden Verwaltung“

Schriftlich hat Grube das Umweltdezernat der Stadt Hannover aufgefordert, das Votum des Bezirksrats zu akzeptieren. Die Reaktion darauf erzürnte den Bezirksbürgermeister noch mehr. Die Verwaltung habe seinen Hinweis zum Anlass genommen, die gesamten Beratungen zum Uferpark zu überprüfen, heißt es in dem Antwortschreiben, das dieser Zeitung vorliegt.

Der Fachbereich Recht und Ordnung habe dabei herausgefunden, dass die Drucksache vom Dezember fehlerhaft gewesen sei. Begründung: Den Planungen für den Uferpark liege ein mit Investor Papenburg geschlossener städtebaulicher Vertrag zu Grunde – daher gelte die Neugestaltung der Grünfläche als „Geschäft der laufenden Verwaltung“. Die Drucksache diene lediglich der Information, Vorschläge seien zulässig, aber eine Entscheidungskompetenz habe der Bezirksrat nicht.

Auf Anfrage bestätigt die Pressestelle der Stadt Hannover den Sachverhalt. „Der Stadtbezirksrat ist hier nicht zuständig“, teilt die Verwaltung mit Hinweis auf den städtebaulichen Vertrag mit. Bezüglich des auf der ersten Seite der strittigen Drucksache erwähnten „Entscheidungsrechts“ heißt es nun: „Dies hätte seitens der Verwaltung so nicht formuliert werden dürfen.“ Gleichwohl sei der Stadt daran gelegen, mit dem Bezirksrat „zu einem möglichst konsensualen Ergebnis“ zu kommen.

Bezirksbürgermeister Grube ist fassungslos

Grube ist fassungslos. „Warum werden uns Rechte erst versprochen und dann genommen – vor allem, wenn wir so lange darüber diskutiert haben?“ In der jüngsten Sitzung zeigte sich der Bezirksrat ebenfalls empört und ermächtigte Grube einstimmig, die Kommunalaufsicht zu informieren. „Undemokratischer kann man sich einen solchen Vorgang nicht vorstellen“, meinte Linken-Fraktionschef Luk List. „Es geht um die Grundsatzfrage zu unseren Beschlussrechten“, betonte Steffen Mallast, Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Thomas Berus von der BI meldete sich in der Bürgersprechstunde empört zu Wort: „Uns hat das umgehauen, was hier passiert ist.“ Er regte an, eine Klage gegen die Stadt zu prüfen.

So soll der Uferpark der Wasserstadt gemäß des von der Stadt favorisierten Entwurfs aussehen. Der Radweg verläuft direkt am Ufer – der Bezirksrat will dort stattdessen den Fußweg haben. Quelle: chora blau/LHH.

Grube wiederum erklärte: „Ich will nicht klagen, ich will eine Lösung für den Uferpark.“ In der Sache geht es vor allem um den Verlauf der Rad- und Fußwege. Die Planer von Chora Blau wollen den Schleusenweg am Kanal zum Radweg ausbauen und ein Fußwegenetz zwischen den neuen Freiflächen anlegen. Die BI, unterstützt von Landschaftsarchitektin Johanna Sievers und Anwaltsplaner Mark Hömke, wünscht sich das Gegenteil – einen Fußweg am Kanal mit Bezug zum Wasser, Bänken und Treppen; der Radweg soll in die zweite Reihe verlegt werden. Weitere Änderungen beziehen sich auf einen Bolzplatz samt Spielwiese, die BI möchte größere Flächen für Boule, Tischtennis und Tischfußball. Der Alternativentwurf sieht grundsätzlich breitere Grünareale zum Verweilen vor, auch auf ein WC und eine Beleuchtung soll nicht verzichtet werden.

Finanzbudget wird deutlich überschritten

Ein Problem scheint in der Finanzierung zu liegen. Allein für den Uferpark ist gut eine Million Euro veranschlagt – ohne Licht und Toiletten. Der Vertrag zwischen der Stadt Hannover und Papenburg von 2015 sieht aber bisher nur eine Gesamtsumme von 1,85 Millionen Euro für Grün- und Freiflächen in beiden Bauabschnitten der Wasserstadt vor, die Papenburg bezahlen muss. Die Planungs- und Baukosten seien in den vergangenen Jahren gestiegen, heißt es von der Stadt. Schon jetzt stehe fest, dass das Budget deutlich überschritten werde. Wie die Mehrkosten gedeckt werden können, sei noch offen.

Von Juliane Kaune