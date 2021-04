Mit über 100 Sachen ist ein Raser (35) am Donnerstagabend durch den Stadtverkehr in Hannover geheizt. Eine Streife der Polizei konnte den Fahrer eines 7er BMW erst im Steintor-Viertel stoppen. Möglicherweise hatte der 35-Jährige gemeint, die Beamten, die in einem Zivilwagen unterwegs waren, wollten sich mit ihm ein Autorennen liefern.