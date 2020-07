Hannover

Die Kraft der starken Frauen – mehr als 20 Jahre führten Ingrid Wettberg (76), Katharina Seidler (66), und Alisa Bach (69) die Geschicke der Liberalen Jüdischen Gemeinde. Mit Rebecca Seidler, die eine Unternehmensberatung leitet und Lehrbeauftragte an der Hochschule ist, wird eine gerade 40-Jährige den Vorsitz übernehmen. Sie erhielt bei der Vorstandswahl alle 82 Stimmen. Ihr Stellvertreter, der Sozialwissenschaftler Yevgen Bruckmann, ist 23 Jahre alt, er bekam 78 Stimmen.

Ein bisschen Nervosität ist vorhanden

„Eine gewisse Nervosität“ in der Gemeinde habe man im Vorfeld durchaus gespürt, verrät Rebecca Seidler, immerhin sei die Liberale Jüdische Gemeinde das Lebenswerk des bisherigen Vorstands. „Ich bin sehr froh, dass sie uns weiter beratend und tatkräftig zur Seite stehen und der Übergang gut vorbereitet wurde. Ich habe viel Einblick in die Vorstandsarbeit bekommen und kann meine Vorgängerinnen auch künftig jederzeit fragen.“ Es sei aber deutlich geworden, „dass wir diesen Generationswechsel brauchen und möchten“.

Anzeige

Viele haben Migrationshintergrund – wie der Großteil der Gemeinde

Die weiteren Vorstände, Apothekerin Carola Schmidt (57), Ärztin Irina Platsakis (37), Buchhalterin Svetlana Kabanchenko (66), Rechtsanwältin Tatjana Mass (37) und Psychotherapeutin Daniela Finkelstein (47), haben viel zu tun in diesen Zeiten. „Noch viel wichtiger ist, dass wir junge und mehrheitlich Menschen mit Migrationshintergrund haben“, erklärt Rebecca Seidler. „Diese kommen aus der ehemaligen Sowjetunion „und bilden damit das Gemeindebild viel besser ab. Denn unsere Gemeinde besteht zu 90 Prozent aus Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion“.

Weitere NP+ Artikel

Mehrfamilienhaus geplant

Auf der Agenda der Neuen steht unter anderem ein Mehrgenerationenhaus für die Community, innerhalb der Gemeinde sollten die Generationen zusammengeführt werden. „Vielleicht können wir auch neue Gruppen aufbauen, wo man sich begegnen und austauschen kann“, stellt sich die neue Vorsitzende das Projekt vor. „Wir hoffen vor allem, nach der Corona-Pandemie endlich wieder größere Gottesdienste zu bekommen.“ Außerdem sollte eigentlich der alte Vorstand einen schönen Abschied bekommen. „Wir hatten ursprünglich geplant, einen besonderen ehrenvollen Abend für die Frauen auszurichten. Das müssen wir jetzt auf unbestimmte Zeit verschieben.“ Traurig, denn auch von solchen großen Festen „lebt eine jüdische Gemeinde. Im Moment ist alles auf das Nötigste heruntergefahren“.

Größte progressive jüdische Gemeinde

Die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover in Leinhausen mit rund 700 Mitgliedern ist die größte progressive jüdische Gemeinde Deutschlands. Sie ist auch im Verband der liberalen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, hier ist Rebecca Seidler Antisemitismusbeauftragte. Eingebettet ist die Gemeinde in die Union progressiver Juden in Deutschland und den Zentralrat der Juden in Deutschland.

Von Petra Rückerl