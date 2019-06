Hannover

Von der letzten Tournee war nur ihr Konzert im Capitol im Dezember 2017 übrig geblieben. Die restlichen Auftritte hatte Lena Meyer-Landrut (28) abgesagt, weil sie mit ihrem Album noch nicht so weit war. Nun ist sie wieder auf Tour: Den Anfang machte Leipzig, am Donnerstagabend war die gebürtige Hannoveranerin wieder im Capitol am Schwarzen Bären und sang die Titel ihrer „Only Love Tour 2019“.

Zur Galerie Ausverkauft: Für Lena Meyer-Landruth war es ein Heimspiel, das Konzert im Capitol am Schwarzen Bären.

Ihre 1600 Fans waren begeistert und Lena Meyer-Landrut hatte sichtlich Spaß: „Hallo Heimat, hallo Zuhause“, ruft sie. Und bekennt immer und immer und immer wieder, wie sehr sie Hannover liebe.

Vor Beginn ihrer Tour hatte Lena Meyer-Landrut Schlagzeilen gemacht, weil sie auf Instagram ein Foto von sich mit nacktem Oberkörper gepostet hatte.

Eine ausführliche Kritik des Konzerts folgt.

Von Sönke Lill