Der Psychiater und Neurologe Matthias Wilkening ist Leiter des Klinikum Wahrendorff. Wilkening fordert eine Impfpflicht – mindestens für Mitarbeitende in medizinischen Berufen.

Verstärkt die Pandemie Depressionen, kann eine solche Situation Psychosen auslösen?

Das sind Dinge, die sich entwickeln. Die Leute erfahren ja nicht heute, dass es eine Pandemie gibt, und morgen sind sie depressiv. Aber es kann Entwicklungen unterstützen. Wenn jemand schon die Anlage hat, depressiv zu werden oder es bereits ist, dann ist es sicher nicht förderlich, wenn dieser Mensch mit schlechten Nachrichten bombardiert wird.

Haben Sie mehr Patienten aufgenommen im Zuge der Pandemie?

Nein, wir wurden ja auch daran gehindert durch die Lockdowns. Wir durften nur die absoluten Notfälle aufnehmen, bei anderen musste die Behandlung zurückgestellt werden. Das führte dazu, dass kranke Menschen eher ängstlich zu Hause sitzen und sich gar nicht mehr heraus trauen. Nun kommen die Patienten langsam wieder, aber der Stand von vor Corona ist noch lange nicht erreicht.

Gibt es Menschen, die solche psychischen Störungen haben, dass sie sich allein gar nicht gegen das Virus schützen können?

Ja, das gibt es – im nicht unerheblichen Maße. Die kommen nicht aus ihrem Tief heraus und trauen sich nicht in die Behandlung oder die Behandlung fortzusetzen. Die sitzen dann unbehandelt zu Hause herum. Wenn da noch Kontaktbeschränkungen dazu kommen, verschlimmert das die Krankheit.

Wenn Notfälle wie suizidgefährdete Menschen zu Ihnen ins Klinikum kommen, wie schützen Sie diese?

Das geht bis zu einer Eins-zu-Eins-Betreuung, das heißt, dass auch neben dem Bett immer jemand sitzt, mit dem Patienten redet, auf ihn aufpasst. Das bedeutet auch, dass fünf Mitarbeitende für einen Kranken zuständig sind. So viel Personal gibt es aber gar nicht. Wenn es also benötigt wird, müssen die Arbeitskräfte von anderen Fällen abgezogen werden.

Das heißt, Sie kommen personaltechnisch langsam in die Bredouille?

So ist es. Wenn wir dann auch noch Mitarbeiter haben, die ungeimpft sind, dann können wir diese ja nicht direkt am Patienten einsetzen. Dann müssen andere deren Arbeiten erledigen, aber sie fehlen dann an anderen Stellen.

Wie viele Mitarbeitende bei Ihnen sind nicht geimpft?

Ich schätze, dass es zehn Prozent sind. Das sind Mitarbeitende aus jedem Bereich, gerade im medizinischen Bereich ist das für mich unverständlich.

Deswegen fordern Sie eine Impfpflicht?

Ja, auf jeden Fall in den gesundheitssensiblen Bereichen. Wer ins Krankenhaus kommt, muss darauf vertrauen, dass die ihn behandelnden Menschen ihm nicht schaden. Eine allgemeine Impfpflicht wäre zwar auch angezeigt, wird aber politisch nicht durchsetzbar sein. Aber letztlich ist es wie mit Masern oder Mumps oder Tetanus, da lassen sich die Leute ja auch unproblematisch impfen.

Bekommt man denn die wissenschaftsfeindlichen Impfgegner mit einer Impfpflicht?

Nein, die sind nicht erreichbar. Aber statistisch spielen die eine untergeordnete Rolle, das ist letztlich nur ein kleiner Teil der Ungeimpften. Wir haben keine 30 Prozent aggressive Impfgegner. Manche sind einfach desinteressiert, haben eine normale Abwehrhaltung, und die kriegt man mit einer Impfpflicht.

Sie haben 2021 52 Auszubildende in Pflegeausbildung beziehungsweise Heilerziehungspflege eingestellt. Reicht das aus?

Nein, wir brauchen mehr Pflegekräfte, es gehen ja auch viele Mitarbeiter in den Ruhestand. Immer noch arbeiten überwiegend Frauen in den Pflegeberufen. Werden diese dann zum Beispiel schwanger, sind die erst einmal weg aus dem Berufsleben. Diese wieder zurückzuholen, ist sehr schwierig und einer unserer wesentlichen Aufgaben.

Und wie bekommen Sie Männer in diesen Berufszweig?

Bei den Männern liegt es unter anderen daran, dass sie - im Verhältnis zu anderen Berufen – deutlich unterbezahlt sind. Da sich viele in den Familien so verstehen, dass sie für die Ernährung zuständig sind, reicht das Geld nicht aus.

Also müssen alle Pflegekräfte besser bezahlt werden?

Das ohnehin. Wenn wir unsere Marktwirtschaft ernst nehmen und wir einen Mangel an Pflegekräften haben, dann müssen wir die Menschen so gut bezahlen, dass sie unbedingt in die Pflege wollen. Es muss gleichzeitig etwas für das Image des Berufs getan werden. Der Pflegebereich ist leider weiterhin unterbewertet zum Beispiel gegenüber Berufen in der Wirtschaft und Industrie.

Von Petra Rückerl