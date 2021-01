Hannover: Leinhausen soll schöner werden

Hannover

Zum Standort Hannover bekennt sich der Bochumer Immobilienkonzern Vonovia. Insgesamt 46 Millionen Euro will die Wohnungsgesellschaft nach eigenen Angaben in den sogenannten Regionalbereich Hannover investieren, zu dem auch Braunschweig, Kassel und Göttingen zählen.

Mehr als 30 Millionen sollen in die Region fließen

In die Region Hannover sollen in diesem Jahr rund zwölf Millionen Euro für die sogenannte energetische Gebäudesanierung in Hannover, Garbsen und Seelze investiert werden, durch Wärmedämmung sollen so zum Beispiel Heizkosten gespart werden. Weitere elf Millionen Euro sollen in Wohnungsmodernisierungen fließen sowie 7,5 Millionen Euro in den Dachgeschossausbau, erläutert Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou.

Energetische Sanierungen geplant: Die Bestände aus den 1960er Jahren sollen bessere Wärmedämmung bekommen. Auch einige Dachgeschosse sollen ausgebaut werden. Quelle: Behrens

Ein Teil der Renovierungsarbeiten soll im Bereich Stöckener Straße, Bremer Straße und Einbecker Straße in Leinhausen angegangen werden. Dort wolle das Unternehmen den Gebäudebestand aus den 1960er Jahren sanieren sowie 77 neue Geschosswohnungen schaffen.

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte Vonovia den ersten Spatenstich des Neubauprojekts an der Fuldaer Wende und dem Geestemünder Weg in Leinhausen begangen. Dort sollen bis Anfang 2022 drei neue Gebäude entstehen mit insgesamt 44 Wohnungen. Vor allem Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen sind geplant. „Hannover als Hauptstadt der Ein-Personenhaushalte braucht vor allem dringend kleine, bezahlbare Wohnungen. Ob nun ältere Menschen, die wieder alleine leben, Singles oder Studenten: Der Markt ist sehr angespannt“, betonte Bezirksbürgermeisterin Regine Bittdorf beim Baubeginn.

Und noch etwas plant Vonovia: Der Leinhäuser Markt soll umgebaut werden. „Die Stadtteilmitte soll wieder als Treffpunkt für die Menschen funktionieren“, fordert Susan-Katrin Zunker, die Regionalbereichsleiterin für Vonovia in Hannover, „so wird Leinhausen noch mehr ein Quartier, in dem die Menschen schön und gerne leben.“ Bisher stehen Pavillons auf dem Platz, was den architektonischen Leitbildern der 1960er Jahre entspricht, aber modernisiert werden soll, um das Quartierzentrum zukunftsfähig zu machen. Einen Architektenwettbewerb für die Bebauung hatte das hannoversche Büro KSW gewonnen. Der Einzelhandel soll erhalten bleiben, darunter ein Supermarkt, außerdem soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Vonovia will die Baukosten übernehmen. Wann allerdings Baubeginn sein wird, ist unklar. Dazu gebe es laut Sprecherin Alexiou „noch keine Zeitschiene“.

Von Verena Koll