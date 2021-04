Hannover

Endgültig grünes Licht für die Leinewelle: Der Fischereiverein Hannover hat nach langen Verhandlungen mit dem Verein Leinewelle angekündigt, nicht in Berufung gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes gehen zu wollen. Es kam zu einem besonderen Handel zwischen Surfern und Anglern: Die Installation einer Fischtreppe am Landtagswehr soll gefördert werden.

Im Januar hatte das Verwaltungsgericht die Klage des Fischereivereins gegen den Bau einer stehenden Surfwelle in der Leine beim Landtag abgewiesen und so eine wichtige Hürde für den Bau genommen. Allerdings ließ das Gericht die Möglichkeit der Berufung zu. Bis vor wenigen Tagen spielten die Angler mit der Absicht, diesen juristischen Weg auch einzuschlagen. Für die Leinewelle hätte das vermutlich das Aus bedeutet, da es aufgrund des Arbeitsstaus in Gerichten vermutlich Jahre gedauert hätte, bis der Fall erneut vor Gericht liegt. Ob die Investoren der Leinewelle so lange Geld bereithielten, schien äußerst fraglich.

Für Lachse endet die Reise am Wehr – meist tödlich

Bei einem langen Treffen einigten Surfer und Angler sich nach zähen Verhandlungen jetzt darauf, sich gemeinsam für den Bau einer Fischtreppe durchs Landtagswehr zu engagieren. Bislang können wandernde Fische diese Querverbauung nicht überwinden. Lachse etwa, die den Umweg über den schnellen Graben nicht finden, verenden dort regelmäßig an Erschöpfung.

Die Angler hatten vor Gericht nicht nur den Verlust des attraktiven Angelspots durch die Surfer und eine Gefahr für die dort brütenden Fische beklagt. Sie hatten auch befürchtet, dass ihr langer Kampf für eine Fischtreppe am Landtagswehr mit dem Bau der Leinewelle kurz davor ein für alle mal erledigt ist.

Sechsstelliger Betrag, um Fischtreppe voranzutreiben

Der Verein Leinewelle hatte bereits einen Fischpass in der Leinwelle eingeplant – und weiteres Engagement für eine Durchgängigkeit zugesagt. Jetzt einigten sich Angler und Surfer noch darauf, dass Leinewelle einen immerhin sechsstelligen Betrag in einen Fond einzahlt, aus dem Gutachter und Architekten bezahlt werden. Diese sollen einen Entwurf für eine Fischtreppe liefern, den man gemeinsam der Stadt vorlegen will. „Wir wollen die Stadt, die bislang eher zurückhaltend bei dem Thema reagierte, so zu einem Bau motivieren“, erklärte FVH-Vorsitzender Heinz Pyka. Man geht von Kosten von rund zwei Millionen Euro aus – „nicht von vier oder fünf Millionen, wie bislang befürchtet wurde.“

Planungen oder Bestrebungen zu einer Fischtreppe bestehen seitens der Stadt Hannover derzeit zwar nicht, wie die NP aus dem Rathaus erfuhr. „Gerade für einen grünen Bürgermeister wäre diese Treppe aber eine gute Möglichkeit, eine ökologische und lebenswerte Innenstadt weiter zu entwickeln“, wirbt Angler-Chef Pyka. Die Fischtreppe könnte so aufgebaut werden, dass sie auch für naturinteressierte Bürger und Touristen den Lebensraum unter der Wasseroberfläche erlebbar macht.

Von Simon Polreich