Hannover

Einen mit mehreren Bissen und Blutgerinnseln übersäten Rehbock fanden Kleingärtner am Sonntagmorgen im Zaun ihres Grundstückes in der Kolonie Kornhast. Ein oder mehrere Hunde hatten das Tier im Ricklinger Holz gehetzt und am Rande der Kolonie schließlich gepackt. Die alarmierte Polizei rief Stadtjäger Heinz Pyka zur Hilfe. Dem blieb aber nur noch, den Bock mit dem Gewehr von seinen Leiden zu erlösen. Der Jäger ist außer sich vor Wut. „Immer wieder treffe ich hier Hundehalter, die ihr Tier nicht an der Leine haben. Obwohl hier ganzjährig Leinenpflicht gilt.“

Die Hunde selbst habe er nicht gesehen, die Bisse aber sofort erkannt – und auch die Spuren. Er vermutet, dass es hochbeinige Hunde wie etwa Schäferhunde, Mischlinge oder Ähnliches gewesen sein muss. Leider kein Einzelfall. „Letztes Jahr haben wir auf diese Art zwei Ricken und ein Kitz verloren“, sagt Pyka. „Das Wild weiß aufgrund der Menschen und Hunde schon gar nicht mehr, wohin. Wenn die Tiere dann auch noch so qualvoll verenden, ist das einfach nur traurig. Schlimmer wäre nur gewesen, wenn es eine hochschwangere Ricke erwischt hätte.“

Jäger erwischt Hundehalter auf frischer Tat – der hat ein Einsehen

Der Bock – im zweiten Lebensjahr und eigentlich kräftig – war arg mitgenommen. „Ich habe noch kurz geschaut, ob er es alleine schafft, aber er konnte kaum noch den Kopf heben“, schildert Pyka. „Bissspuren an Hals und Beinen, schwer atmend“, erklärt der Jäger der NP, als sich gerade ein Hundehalter nähert. Auch er hat den Hund nicht an der Leine. Pyka spricht ihn an. „Sie wissen, dass hier ganzjährig Leinenpflicht ist?“ Er habe nur kurz den Hund über die nahe Wiese laufen gelassen, entschuldigt sich der Mann. „Dort kann aber die Feldlerche brüten. Die verlässt dann ihr Nest und die Eier sterben in der Kälte – ohne dass sie davon etwas mitbekommen“, erklärt der Jäger. Der Mann hat ein Einsehen und entschuldigt sich zerknirscht. „Vielen Dank“, sagt Pyka.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er versuche ruhig zu bleiben, erklärt der Jäger, als sich der Hundehalter entfernt hat. Es falle ihm aber nicht leicht, nach so einem Fund wie am Sonntagmorgen. „Es kann auch durchaus sein, dass ein Hundehalter gar nichts von der Hetze mitbekommt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Tiere an der Leine bleiben.“

Ihm als Jäger stehe sogar das Recht zu, einen Hund der wildert zu erschießen. „Das würde ich aber nie tun. Dazu habe ich Hunde viel zu gerne. Und sie können auch nichts dazu. Der Übeltäter ist am anderen Ende der Leine.“

Hier gilt die Leinenpflicht

In der Landeshauptstadt Hannover besteht kein grundsätzlicher Leinenzwang. Es gibt jedoch Bereiche, in denen die Hunde ausnahmslos angeleint werden: Etwa innerhalb des Gebietes des Stadtbezirks Mitte, in Fußgängerzonen und Einkaufszentren sowie innerhalb eines Umkreises von 50 Meter zu Kindertagesstätten und Schulen.

Ebenfalls müssen die Vierbeiner in öffentlichen Anlagen an der Leine geführt werden. Dazu zählen beispielsweise Park- und Grünanlagen einschließlich der Straßen, Wege und Plätze innerhalb dieser Anlagen, Kleingärten und Wälder.

Leinenpflicht gilt in Wäldern und in der freien Landschaft des Stadtgebiets während der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vom 1. April bis zum 15. Juli jeden Jahres – auch in mehreren Hundeauslaufflächen. Zum Gassigehen in Landschaftsschutz- und Schongebieten hat die Stadt eine Übersichtskarte auf ihrer Internetseite herausgegeben.

Von Simon Polreich