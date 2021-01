Hannover

Die Hochschullandschaft in Hannover steht vor einschneidenden Einsparungen – durch ein vom Wissenschaftsministerium verordneten Sparkurs. Der sieht ab diesem Jahr gut 24 Millionen Euro landesweit vor. Grund sind die enormen Ausgaben des Landes in der Corona-Krise. Schon 2020 hatten Unis und Hochschulen im Land Einsparungen in Höhe von 17,5 Millionen hinnehmen müssen – eine Folge allgemeiner Mindereinnahmen, wie es zur Begründung beim Land heißt. Die Leibniz-Uni Hannover steht dadurch vor insgesamt 22 Professuren-Stellenstreichungen (von 349 Professuren) und weiteren 100 Stellen bei insgesamt rund 5000 Mitarbeitern– gestreckt allerdings über Jahre, voraussichtlich bis 2030 bei den Professuren.

In der Frage, wie die Unis und Hochschulen mit dieser Sparvorgabe konkret umgehen sollen, hält sich das Wissenschaftsministerium zurück. Minister Björn Thümler sagt, dass das Ministerium wegen der Hochschulautonomie keinen Einfluss auf die Umsetzung der Sparauflagen habe. Und er erinnert daran, dass er bereits vor einem Jahr – also noch vor der Corona-Pandemie – von Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe gesprochen habe, da sein Haus durch globale Mindereinnahmen Millionen Euro sparen müsse.

Leibniz-Uni fehlen jährlich bis zu sechs Millionen Euro

Bei der Leibniz-Uni haben Präsidium und Senat als höchstes Hochschulgremium inzwischen Einsparungsideen formuliert und eine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Man betrachte die globale Mittelkürzung mit Unverständnis und großem Bedauern. „Die dadurch zum Ausdruck kommende Geringschätzung des Landes gegenüber exzellenter Forschung und Lehre ist ein Standortnachteil niedersächsischer Hochschulen in der Konkurrenz mit anderen Bundesländern“, heißt es wörtlich weiter.

Muss sparen: Uni-Präsident Volker Epping

Konkret bedeutet der Sparhammer des Landes für die Leibniz-Uni eine Kürzung des Hochschuletats von dauerhaft 3,5 Millionen Euro. Dazu kommen nach Angaben von Uni-Sprecherin Mechthild von Münchhausen Mehrausgaben beim Strom durch die Inbetriebnahme neuer Forschungseinrichtungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro im Jahr. „Uns fehlen im Jahr somit 5,5 bis sechs Millionen Euro im Jahr“, so von Münchhausen. Und da seien die Folgen durch Corona noch nicht mit eingerechnet.

Meteorologie steht sogar vor dem Aus

Den Sparplänen der Leibniz-Universität fallen Stellen in allen neun Fakultäten zum Opfer. Etwa zwei Informatik- und eine E-Technik-Professur, in der Philosophischen Fakultät steht die Professur für Afrikanische Geschichte zur Diskussion, bei den Naturwissenschaften sieben Stellen. Die Studiengänge für Gartenbau laufen bereits aus, jetzt sind auch die Pflanzenwissenschaften im Gespräch. Die Meteorologie stünde sogar vor dem Aus, wenn ihre zwei Professuren nicht mehr besetzt werden. Die Meteorologen gehören zur Fakultät für Mathematik und Physik, die sich auf den Verlust von vier Professuren einstellen soll.

An der Architekturfakultät sollen weitere zwei von 14 Professuren wegfallen: mit Architekturtheorie und Tragwerksplanung sogar zwei zentrale Themenbereiche. Im Maschinenbau steht voraussichtlich eine Professorenstelle vor dem Aus. Im Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie sind zwei Professuren auf der Streichliste. Und in Jura hat Uni-Präsident Volker Epping sogar seine eigene Professorenstelle zur Disposition gestellt – wenn er in Ruhestand geht.

Empörung bei Verbänden und Vereinigungen

Die Stellenstreichungen sorgen vielerorts für Empörung, etwa bei Berufsverbänden, Vereinigungen und studentischen Netzwerken. Wie beim Auslaufen der Professur für Quartärgeologie am Institut für Geologie zum 31. März.2026. Die Quartärgeologie befasst sich mit der jüngeren Erdgeschichte bis in die Gegenwart. Sie sei ein Eckpfeiler der geowissenschaftlichen Klimaforschung und trage in erheblichem Maße zum Verständnis von Klimaveränderungen und deren Einfluss auf Prozesse an der Erdoberfläche bei, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Verbänden und Vereinigungen.

Deutschlandweit gebe es derzeit drei Professuren für Quartärgeologie: in Köln, Freiburg und Hannover. Sollte die hannoversche Professur entfallen, werde dieser Forschungszweig noch mehr verkleinert und dann im norddeutschen Raum nicht mehr durch eine Hochschulprofessur vertreten sein. Und dies vor dem Hintergrund, dass Hannover Sitz sei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), einer der wichtigsten staatlichen geowissenschaftlichen Einrichtung in Deutschland.

Von Andreas Voigt