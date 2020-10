Hannover

Wenn man ihn nach mehr als drei Stunden Gespräch fragt, worauf er stolz ist in seinem Leben, denkt Rolf Zick lange nach. „Stolz“, sagt er dann, „bin ich eigentlich gar nicht.“ Stattdessen ist der 99-Jährige im Rückblick dankbar. „Ich bin froh, die Zeit zwischen meinem 18. und 28. Lebensjahr überstanden zu haben. Dass ich da wieder heil rauskam, ist ein Wunder.“

Als Zick 18 Jahre alt war, brach der Krieg aus. „Zwei Wochen nach unserem Abitur wurden wir eingezogen.“ Niemand, sagt er, habe damals an einen Weltkrieg gedacht. „Wir sind auch nicht mit Hurra-Patriotismus losmarschiert.“ Im September wurde er eingezogen. „Wir waren uns sicher, dass wir Weihnachten wieder zuhause sind.“

Gefangenschaft in Sibirien als „grausamste Zeit“

Es dauerte zehn Jahre, bis Rolf Zick seine Heimat wiedersah. Er kam zunächst an den Westwall an der Westgrenze des Deutschen Reiches, über eine Station in Wien ging es für den Flakkommandanten schließlich an die Ostfront. „Es war entsetzlich“, sagt er über die letzten Wochen und Tage des Krieges. „Wir haben erbittert gekämpft bis zum Schluss und dann erfahren, dass der Krieg bereits seit 48 Stunden beendet war.“

Zick landete in russischer Gefangenschaft in Sibirien. „Es begann die grausamste Zeit, die ich erlebt habe.“ Rolf Zick spricht von Raub, Totschlag und Vergewaltigungen, von Kälte und Misshandlungen. Drei Jahre verbrachte er in dem Lager. „Wir haben auf dem Boden geschlafen. Im ersten Jahr gab es kein Dach, keine Waschmöglichkeiten.“ Hatte man sein Arbeitspensum beim Bau von Gasleitungen nicht geschafft, wurde das Essen reduziert.

Als er an Diphterie erkrankte, spritzte ihm ein Veterinär nach seiner Schilderung ein Serum, das sonst Pferden verabreicht wurde. „Ich lag drei Monate im Koma.“ Andere Gefangene flößten ihm Wasser und Suppe ein. „Ich überlebte, hatte aber Lähmungen.“ In dem Lazarett arbeitete ein russischer Arzt, der Freiwillige für ein Experiment suchte. „Er wollte den Effekt von Salzsäure auf den menschlichen Körper testen. Wer das überlebte, sollte nach Hause fahren dürfen.“ Rolf Zick meldete sich.

Er überlebte Experimente mit Salzsäure

Etwa zehn Tage lang bekam er Salzsäure in wachsenden Dosierungen verabreicht. „Dazwischen wurde mir mit dicken Schläuchen immer wieder der Magen ausgepumpt.“ Er überlebte das Experiment und durfte zurück nach Deutschland. „Ich kam ins Auffanglager nach Friedland. Als ich dort in einem Bett mit weißer Wäsche aufwachte, dachte ich, ich bin im Paradies.“

Er blickt zurück: Rolf Zick bekommt in diesem Jahr den Leibniz-Ring für sein Lebenswerk verliehen. Quelle: Ilona Hottmann

Ganz in der Nähe hatte das Leben von Rolf Zick begonnen. Bei Göttingen wuchs er in einer politischen Familie auf. „Mein Vater war SPD-Kommunalpolitiker und im Vorstand des deutschen Lehrerverbandes, ich war bei den Roten Falken“, der sozialistischen Jugend Deutschlands. Nach der Machtergreifung wurde der Vater strafversetzt. „Wir mussten nach Schladen im Harz ziehen, mein Vater wurde zum Dorfschullehrer degradiert, wie einen räudigen Hund haben sie ihn davongejagt.“

Einen „tiefen Einschnitt“ in sein Leben nennt Zick diese Zeit heute. „Meine Schule, meine Freunde, meine Heimat – alles war weg.“ Er kam zum Jungvolk, der Organisation der Hitlerjugend für Jungen von zehn bis 14 Jahren. „Die haben uns einfach übernommen“, sagt Zick. Letztlich habe der Zwölfjährige es akzeptiert. „Es gab nichts Anderes. Es war eine Diktatur.“ Die Deutschen seien in dieser Zeit „eine völlig uninformierte Gesellschaft gewesen“, sagt der 99-Jährige. „Es gab kein Fernsehen, keine Informationen, keine freie Presse, nur Propaganda. Wir wussten nicht, was wirklich los war.“

Streit um seine Mitgliedschaft in der NSDAP

Niemals wäre er aber „freiwillig in diese Partei eingetreten“, sagt Zick. Der hannoversche Historiker Christian-Alexander Wäldner hatte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesagt: „ Rolf Zick war eindeutig Mitglied der NSDAP.“ Als Beleg nennt er Dokumente aus dem Bundesarchiv Berlin, wo die Mitgliedskartei der Partei lagert. „Ich kann ausschließen, dass ich bewusst einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt habe“, sagt dagegen Rolf Zick.

Er schließt allerdings nicht aus, dass die Mitgliedschaft auf anderem Wege hat zustande kommen können. „Wenn die Karteikarten zur NSDAP-Mitgliedschaft mit meiner Unterschrift im Bundesarchiv vorliegen, wäre es nicht auszuschließen, dass ich während meiner Zeit im Reichsarbeitsdienst, wo jeder Empfang von ein Paar Socken, Gummistiefeln oder der Feldmütze durch die Unterschrift quittiert werden musste, auch andere Dokumente unterschrieben habe.“

Aber: „Ich hatte nie ein Parteibuch, nie wurde bei mir Beitrag kassiert, ich war bei keiner Parteiversammlung oder -veranstaltung und ich bin nie entnazifiziert worden.“ Zick verweist darauf, dass viele seiner Zeitgenossen als Parteimitglieder geführt wurden, „ohne es zu wollen und ohne es zu wissen“ – etwa die Schriftsteller Martin Walser oder Siegfried Lenz.

Das Wichtigste ist ihm: „Ich bin nie ein Nazi gewesen. Ich habe mich nie als Nazi gesehen. Wir fühlten uns als normale Deutsche, die eingezogen wurden und für ihr Vaterland zu kämpfen hatten.“ Heute ist seine Botschaft: „Krieg ist der größte Irrsinn aller Zeiten. Wir aus unserer Generation, die jahrelang Tod und Verderben erlebten, sind die größten Verfechter von Frieden.“

60 Jahre ein Paar: Rolf Zick mit Ehefrau Anna. Sie starb 2003 im Alter von 82 Jahren. Quelle: privat

Für Jürgen Köster sind die Vorwürfe gegen Rolf Zick nicht haltbar. Er ist Vorstand des Presse Clubs Hannover, organisiert die jährliche Verleihung des Leibniz-Rings. Die Auszeichnung geht an Persönlichkeiten, die durch eine herausragende Leistung auf sich aufmerksam gemacht oder durch ihr Lebenswerk ein besonderes Zeichen gesetzt haben. „Selbstverständlich erhält Rolf Zick die Ehrung“, sagt Köster. „Es gibt keinen Grund, ihm nicht den Ring zu verleihen. Wir sind stolz, so ein Mitglied zu haben. Sein Lebenswerk ist herausragend.“

Zehn Jahre lang war Zick im Krieg und in Gefangenschaft gewesen – und nach seiner Rückkehr auf der Suche nach einem Beruf. „In meinen Papieren stand nur ,Abiturient’“, erinnert er sich. Man brauchte dringend Lehrer, er kam aus einer Lehrerfamilie, doch die Aufnahmeprüfung war zu viel für ihn. „Ich hatte keine Ahnung, bin mit Pauken und Trompeten durchgefallen.“ Durch Zufall hörte er, dass die „Göttinger Presse“ Mitarbeiter suchte. „Ich hatte für unsere Abi-Zeitung geschrieben. Ich schickte denen eine Schreibprobe und durfte anfangen.“

Die erste Station im Journalismus: Rolf Zick mit einer Ausgabe der „Göttinger Presse“. Quelle: Ilona Hottmann

Rolf Zick wurde Reporter im Landkreis Göttingen. Zunächst zu Fuß erledigte er seine Reportagen, zog von Dorf zu Dorf. „Wegen Papierknappheit erschien die Zeitung nur dreimal die Woche. Ich hatte einen Tag Zeit, meine Geschichten einzusammeln und einen Tag, um sie aufzuschreiben.“ Sein Material bestand anfangs aus einem Bleistiftstummel und dem Rest eines Papierblocks. „Ich bin in den Orten zum Schlachter, zum Pfarrer, zum Lehrer gegangen und habe gefragt ,Was ist los bei euch?’“. Die Reaktion: ungläubiges Staunen. „Das war niemand gewohnt, dass man wahre Geschichten erzählen wollte. Die Menschen kannten keine freie Presse mehr.“

Der rollende Reporter: Rolf Zick war erst zu Fuß, später mit dem Rad unterwegs. Quelle: privat

Zick blieb 70 Jahre lang Journalist. „Der Journalismus war mein Beruf, meine Berufung, meine Leidenschaft und meine Rettung“, sagt er heute. „Ich habe erlebt, was durch Ideologie, durch Diktatur und Unfreiheit geschehen kann. Ich wollte der Öffentlichkeit durch meine Arbeit sachliche, nüchterne, wahre Information vermitteln.“

Ehrung mit der Niedersächsischen Landesmedaille

Nach seinem Reporter-Dasein kam er in die Lokalredaktion der „Göttinger Presse“, wechselte als Sportchef zum „Göttinger Tageblatt“ und wurde 1960 Journalist für Landespolitik in Hannover. Er gründete das Pressebüro „Nordreport“, war lange Vorsitzender der Landespressekonferenz. 2011 verlieh ihm der damalige Ministerpräsident Davis McAllister die Niedersächsische Landesmedaille, die höchste Auszeichnung des Bundeslandes. „Ich kannte jeden Ministerpräsident von Niedersachsen persönlich“, sagt Zick.

Der Leibniz Ring 20202: Eine elegante Verbindung Kein leichter Job für die fünfköpfige Jury, die den diesjährigen Siegerring, die Auszeichnung für den Journalisten Rolf Zick“ bestimmen sollte: Zwölf Schmuckdesigner hatten sich bundesweit am Wettbewerb beteiligt, am Ende fiel die Wahl auf den Gewinner-Goldschmiede der beiden Vorjahre, der Pforzheimer Goldschmiede J. Fischer & Sohn. Am Dienstagabend wurde das Sieger-Schmuckstück im Restaurant Leineschloss prämiert. Erstellt haben den diesjährigen Leibniz-Ring Alena Jakunina Uthe (25) und Nico Starke (52), die sich laut Mitteilung des Presse-Clubs „intensiv mit dem Wirken und Leben des hochbetagten Rolf Zick auseinander gesetzt und mit großer Leidenschaft ein aussagestarkes Schmuckstück geschaffen“ hätten. Die beiden Schmuckkünstler wurden mit 3500 Euro Preisgeld belohnt. Der Clou am Leibniz-Ring 2020 ist ein Meisterstück minimalinvasiven Gravur: „Der aus 18karätigem Gold gefertigte Siegelring in den Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold trägt auf seiner Oberfläche 8000 Zeichen umfassende Texte rund um Rolf Zick.“ Die Jury-Vorsitzende Kathleen Rahn, Direktorindes Kunstvereins Hannover, lobte Entwurf und Ausführung des scheinbar schlichten Siegelrings: „ Gegenwart und Historie, Leibniz und Rolf Zick werden elegant verbunden zwischen Digitalität und handwerklicher Eleganz. Es ist einfach zukunftsweisend und mutig, moderne Technik in Leichtigkeit mit traditionellem Handwerk des Goldschmieds zu koppeln. Der Ring passt hervorragend zum Preisträger Rolf Zick.“ Der 99-Jährige wird am 20. Oktober bei einem Festakt im Restaurant Leineschloss mit dem Leibniz-Ring ausgezeichnet.

Der Leibniz-Ring

Nun folgt also die Verleihung des Leibniz-Rings. „Ich war außerordentlich überrascht, die Auszeichnung zu erhalten“, sagt Rolf Zick. „Ich hätte nie damit gerechnet.“ Also doch ein Ereignis, auf das er stolz ist? „Ja“, sagt der 99-Jährige, „darauf bin ich ein bisschen stolz.“

Von Julia Braun