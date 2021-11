Hannover

Ein Roboter, der Rasen mährt, staubsaugt oder das Kind schaukelt: Die automatisierten Maschinen haben längst Einzug gehalten in den Alltag vieler Menschen. Und Roboter im Pflegeberuf ist schon nahe Zukunft. Das Thema Robotik gewinnt also zunehmend an Bedeutung, vor allem für die heutige Schülergeneration. Doch wie kommt das Wissen über Umgang, Technik und Nutzung zu ihnen? Eine Möglichkeit, die das Land Niedersachsen im Rahmen ihres 2018 aufgelegten Masterplans Digitalisierung aufgelegt hat, ist das sogenannte Kompetenztentrum Robotik. Landesweit bekommen Lehrer an 64 Projektschulen, die bereits ein vom Land gefördertes Roboterlabor haben, nun aktuelles Basiswissen oder weiteres Wissen über die Entwicklung von Robotersystemen vermittelt. Das sollen sie dann an ihre Schüler weitergeben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kompetenzzentrum Robotik ist am Freitag von Leibniz Universität Hannover (LUH) und der Landesinitiative n-21 Schulen in Niedersachsen eröffnet worden. An den drei Standorten in Hannover (LUH), Osnabrück (Hochschule Osnabrück) und Oldenburg (Jade Hochschule in Kooperation mit der Carl von Ossietzky Universität) bekommen Lehrer ab sofort die Kompetenz vermittelt, die sie brauchen, um ihre Schüler in Robotik unterrichten zu können.

Acht Schulen aus der Region Hannover sind mit am Start

Von der Leibniz Uni aus, an der auch die Projektkoordination angesiedelt ist, werden 26 Schulen betreut. Darunter aus der Region Hannover die Humboldtschule, die IGSen aus der List, in Hemmingen und Langenhagen, die KGSen in Laatzen und Neustadt sowie das Gymnasium Neustadt und die BBS me in Hannover. Die restlichen Schulen verteilen sich auf Oldenburg und Osnabrück. Das Projekt startete schon im August und ist befristet bis Juli 2023.

Startsschuss: Das Kompetenzzentrum Robotik ist an der Leibniz Uni angesiedelt, weitere Standorte sind in Osnabrück und Oldenburg. Bei der Eröffnung am Freitag haben Redner betont, wie wichtig es ist, die erworbene Kompetenz in der Breite in die Schullandschaft zu tragen. Quelle: Schaarschmidt

„Die Robotertechnologie ist inzwischen so stark in unseren Alltag hineingezogen worden, dass es wichtig ist, dass Menschen sich im Groben vorstellen können, was da passiert“, sagte Staatssekretär Stefan Muhle aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Man müsse sich deshalb auf den Weg machen und die Kompetenz über Robotik an die Schüler bringen. „Informatik als Pflichtfach wäre mein Wunsch.“ Beim Thema Robotik gehe es aber auch darum, den Menschen die Angst zu nehmen. „Die Angst, dass Roboter den Arbeitsplatz wegnehmen“, so Muhle.

„Die digitale Kluft darf sich nicht verfestigen“

Das Thema Robotik in die Fläche zu bringen und alle Schulen zu erreichen, das sei eine der großen Herausforderungen, die aber auch zugleich Risiken in sich tragen, sagte n-21-Geschäftsführer Michael Sternberg. „Wir dürfen nicht nur auf die Leuchtturmschulen achten, sondern auch die Schulen in der Breite mitnehmen, denen bei der Umsetzung der Digitalisierung vielleicht etwas die Motivation fehlt.“ Schulen in sozialen Brennpunkten oder mit einem hohen Migrationsanteil müsse man ebenfalls erreichen, denn: „Das Gefälle oder die digitale Kluft, die wir jetzt schon haben, darf sich nicht verfestigen. Wenn diese Schulen dauerhaft dem Prozess fernbleiben, dann wird das zum großen Nachteil für die Schüler“, so Sternberg weiter.

Julia Gillen, Vize-Präsidentin an der Leibniz Uni für Lehre und Studium, sagte, Fortbildung und Studium sehe die Universität zusammen und deshalb versuche man schon seit langem, die Lehrerfortbildung voranzubringen. Die Robotik sei an zwei Fakultäten verortet und interdisziplinär angeordnet. „Wir brauchen die Expertisen der Lehrer, sie müssen digital fit sein, damit sie die Robotik auf die Schulebene bringen können“, so Gillen. Denn: „Robotik ist mehr als nur zu wissen, auf welchen Knopf man drückt. Sie ist ein komplexes ingenieurwissenschaftliches Thema.“

Von Andreas Voigt