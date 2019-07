Hannover

Im vergangenen September flog Gymnasiallehrer Dirk Brockmann-Behnsen zu den Sternen. Ziel seiner Mission mit dem Forschungsflugzeug „Sofia“ war es, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Forschung zu stärken. „Ich möchte meine Schüler für Wissenschaft be­geistern. Wenn mir das mit meinem ,Sofia’-Flug gelingt, habe ich alles erreicht“, sagte der Pädagoge damals kurz vor dem Flug im NP-Gespräch. Als Anerkennung für sein besonderes Engagement für die Wissenschaft ist der Mathe- und Physiklehrer der Bismarckschule ab Mittwoch zu Gast bei der 69. Lindauer Nobelpreisträgertagung.

Workshops und Gespräche

„Denn auch Nobelpreisträger haben mal klein angefangen – in der Schule. Und viele sind sich darin einig: Wenn bei Kindern bereits im Unterricht die Begeisterung für Wissenschaft und Forschung geweckt wird, dann liegt dies maßgeblich an den Lehrkräften“, so Isa Fünfhausen vom Tagungskuratorium. Zusammen mit Brockmann-Behnsen treffen gleich 20 engagierte Lehrer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf 39 Nobelpreisträger sowie 580 der besten Nachwuchswissenschaftler aus 89 Ländern. Bei Workshops und in Gesprächen mit den Nobelpreisträgern können sich die Pädagogen neue Impulse für zukünftige Unterrichtsstunden holen.

Auch Gérard Mourou und Donna Strickland, die gemeinsam 2018 den Physik-Nobelpreis verliehen bekommen hatten, sind bei der Tagung in Lindau. Strickland ist erst die dritte Frau, die mit diesem Preis geehrt wurde.

Von Britta Lüers