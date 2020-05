Lastzug erfasst beim Abbiegen 16-jährigen Radfahrer

Hannover

Schon wieder hat ein abbiegender Lkw einen Radfahrer angefahren. Diesmal wurde am Donnerstagmorgen ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt.

Er war mit seinem Rad gegen 8.10 Uhr auf der Höverschen Straße ( Anderten) Richtung Misburg unterwegs. An der Einmündung des Lohwegs wollte er geradeaus weiterfahren, während ein 49-Jähriger mit seinem MAN-Kipplastzug nach rechts abbiegen wollte. Dabei übersah der Lkw-Fahrer den Radfahrer und fuhr ihn an. Die Ampel hatte für beide Grün gezeigt.

Anzeige

Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aktuell hat die Polizei über seinen Zustand noch keine Informationen.

Weitere NP+ Artikel

Bauausschuss lehnt generelle Grünregelung ab

Erst am Mittwoch war im Bauausschuss des Rats eine Petition von zwei Radfahraktivisten mit großer Mehrheit abgelehnt worden, mit der an Ampelanlagen generell eine getrennte Grünphase für Radfahrer und abbiegende Fahrzeuge gefordert worden war. Anlass der Petition war der tödliche Unfall im April 2018 an der Kreuzung Vahrenwalder Straße/Industrieweg, bei dem ein Elfjähriger von einem abbiegenden Lastwagen überrollt worden war.

Die Radfahrer verlangten, dass Rechtsabbieger an solchen Ampelkreuzungen immer Rot haben sollten, solange Radfahrer geradeaus die Kreuzung bei Grün überqueren könnten. Eine solch generelle Lösung hatte auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) nicht befürwortet.

Gegen dogmatische Lösungen

Lars Kelich von der SPD hatte sich im Ausschuss ebenfalls gegen eine dogmatische Lösung gewandt und für Prüfungen im Einzelfall geworben, während Oliver Förste (Die Partei) der Stadt vorwarf, sich seit „Jahren und Jahrzehnten zu weigern, das Leben von Radfahrern zu schützen“. Felix Semper von der CDU hingegen fand es „unredlich“, tragische Unglücksfälle für verkehrspolitische Forderungen zu missbrauchen.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Krasselt