Lars Kelich wird Chef der SPD-Ratsfraktion

Hannover

Von wegen knappe Entscheidung: Die SPD-Ratsfraktion hat am Dienstagabend Lars Kelich mit deutlicher Mehrheit zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Auf ihn entfielen 15 Stimmen – auf Jens Menge acht.

Am Tag zuvor hatte sich bereits der SPD-Parteivorstand für Kelich entschieden. Da war das Votum sechs zu drei. Für die Fraktion galt das als Empfehlung.

Kelich, 35 Jahre alt und wissenschaftlicher Mitarbeiter des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Politze, tritt die Nachfolge von Christine Kastning an. Am Tag nach dem Desaster bei der OB-Wahl, in der SPD-Kandidat Marc Hansmann auf Platz 3 landete, hatte sie ihren Rücktritt angekündigt. Bei der Kommunalwahl 2021 will Kastning nicht wieder für den Rat kandidieren.

Platz 3 in der Wählergunst

Laut Umfrage des Forsa-Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der Madsack Mediengruppe steht die SPD in der Wählergunst aktuell auf Platz 3 hinter Grünen und CDU. Kelich wirbt für ein klares Profil. Die SPD müsse als Partei der sozialen Gerechtigkeit und des Interessenausgleichs wahrgenommen werden. Sein Gegenbewerber Jens Menge, 45 Jahre alt und Historiker, setzte auf den Slogan „ Hannover als Ganzes“.

Die nächste wichtige Personalentscheidung steht für die Genossen am 11. Januar an. Dann wählen sie ihren Parteichef, vermutlich erstmals eine Doppelspitze. Alptekin Kirci tritt nicht wieder an.

Lesen Sie auch

Von Vera König