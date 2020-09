HANNOVER

Jahre vor seiner Pensionierung 2006 hatte er eine Art Memoriam geschrieben. „Im Labyrinth der Verbrechen“ schilderte Detlef Ehrike Kriminalfälle aus den 1970ern und 1980ern, die in Hannover passierten, und in denen er als Kriminalbeamter ermittelte. Es folgten noch weitere Ausflüge in die Kriminalliteratur, doch seine größte Rolle hatte der Ronnenberger beim Landeskriminalamt Niedersachsen in Hannover als dessen Stimme, die er von 1992 bis 2006 war. Am Sonntag ist Detlef Ehrike im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Kommissar Silberschnalle, viele Anekdoten und ein Pferderipper

Die Polizei in Hannover verliert einen ihrer verdientesten Kollegen. Detlef Ehrike, der eigentlich aus Lüneburg kommt, kam 1966 zur Bereitschaftspolizei Hannover und ermittelte ab den frühen 1970ern viele Jahre im Kriminaldauerdienst. Das ist der „Rund um die Uhr“-Bereitschaftsdienst der Polizei. Mit Ledermantel und Schlapphut war er damals im Rotlichtviertel untewegs.

Anzeige

Eine legendäre Zeit, in der er viele Kriminalfälle erlebte, die er „Im Labyrinth der Verbrechen“ dann verarbeitete. Unaufgeregt, aber mit einem Schuss Witz und Esprit. Ganz so, wie dem ehemaligen LKA-Sprecher auch im wahren Leben oft der Schalk im Nacken gesessen hat. Als Gesprächspartner war er in Polizeibelangen stets korrekt, doch wer ihn privat traf, der lernte auch seinen Alter Ego kennen – Kommissar Silberschnalle. So nannte sich Detlef Ehrike bei den Polizei Poeten, ein literarischer Zirkel Polizeibeamter. Silberschnalle war immer für eine Anekdote gut, bei denen man als Zuhörer nie genau wusste, ob es sich um Fiktion oder Wirklichkeit handelte.

Weitere NP+ Artikel

ÜBER 40 JAHRE IM POLIZEIDIENST: Detlef Ehrike war zuletzt Pressesprecher beim Landeskriminalamt. Das Foto stammt aus Juni 1986. Quelle: Dröse

Im echten Polizeileben, und das ist verbrieft, verfolgte Detlef Ehrike als Ermittler einmal den Pferderipper, der insgesamt 37 Tiere tötete, aber nie geschnappt wurde. Es war Ehrikes bekanntester Fall. Und einer der wenigen, den er nicht löste. Anders als beim „Kniescheibenfall". Bei der Verfolgung des Einbrechers hatte sich Ehrike bei einem Sturz die Kniescheibe gebrochen. „Später habe ich ihn gekriegt. Das war mein Kniescheibenfall“, erzählte er 2006 dem NP-Reporter.

Von Andreas Voigt