Langer Stau am Morgen: Landwehrkreisel nur einspurig befahrbar

Hannover

Eigentlich sollen die Sperrungen am Landwehrkreisel erst am Freitag um 19 Uhr beginnen, damit ein Verdachtspunkt für einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg abgeklärt werden kann. Doch schon am frühen Morgen ist bereits eine Spur im Landwehrkreisel in Richtung Südschnellweg gesperrt. Das führt zu einem langen Stau im Berufsverkehr.

Die eigentliche Sperrung beginnt erst Freitagabend. Es ist dann nicht mehr möglich, von Hemmingen aus über den Landwehrkreisel in Richtung Hildesheimer Straße und Peine zu fahren. Auch die Strecke in Richtung Ricklinger Kreisel nach Hannover ist von Hemmingen aus über den Landwehrkreisel nicht zu erreichen. Immerhin ist es laut Behörde möglich, vom Ricklinger Kreisel aus über die Frankfurter Allee und den Landwehrkreisel auf einer Fahrspur in Richtungen Hemmingen zu fahren. Die innere Fahrspur in Richtung Südschnellweg ist in dieser Zeit jedoch ebenfalls gesperrt. Wer allerdings vom Südschnellweg kommt, kann problemlos über den Landwehrkreisel und Frankfurter Allee in Richtung Ricklinger Kreisel nach Hannover fahren.

Die Sperrung soll am Mittwoch, 5. Februar, 5 Uhr wieder aufgehoben sein.

Lesen Sie auch

Von RND/sbü