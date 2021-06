Hannover

Neben 54 Hunden leben aktuell 190 Katzen, 131 Kleintiere, eine Taube, ein Eichhörnchen, eine Krähe und zwei Scheine im Tierheim Hannover an der Evershorster Straße in Langenhagen. Die NP sprach mit Ute Possekel, der stellvertretenden Leiterin, über die Veränderungen in der Corona-Zeit.

Was ist bei der Wahl eines Züchters oder Tierschutzvereins zu beachten?

Wer sich einen Hund oder eine Katze anschaffen möchte, sollte dies idealerweise bei einem ortsansässigen Züchter oder Verein tun. Das muss nicht nur in der eigenen Stadt sein, aber sollte jedenfalls nicht zu weit weg sein, sodass der Verein beziehungsweise Züchter bei Rückfragen nicht völlig aus der Welt ist. Soll es doch ein ausländischer Züchter oder Verein sein, dann ist es wichtig zu wissen, dass Rezensionen im Internet auch gut und gerne mal gefälscht sind.

Woran erkennt man einen guten Züchter?

Gute Züchter reservieren die Welpen meist vorab. Das heißt auch, dass ein Kontakt zum Welpen schon vor der Abholung möglich ist. So können zukünftige Halter ihren Welpen schon besuchen. Vor Ort beim Züchter sollte dann darauf geachtet werden, wie die Hundebabys aufwachsen. Wie ist das Muttertier? Wenn die Mutter der Welpen misstrauisch gegenüber Menschen ist, gibt sie möglicherweise genau das ihren Welpen mit.

Was wird insbesondere bei der Anschaffung von Hunden oft vergessen?

Es ist wichtig zu wissen, dass auch Hunde in die Pubertät kommen. Dann verändert sich alles bei ihnen, so wie beim Menschen auch. Für den Halter ist die Zeit wichtig und möglicherweise arbeitsintensiv. Denn: Dem Hund muss gerade in der Pubertät Orientierung gegeben werden. Und das kann, abhängig von der Rasse des Hundes, im sechsten Monat losgehen. Mental ausgereift ist ein Hund erst mit drei Jahren.

Wie lange kann ein Hund alleine bleiben?

Der Hund ist ein absolutes Rudeltier und die Familie ersetzt das Rudel. Demnach kann ein Hund wirklich nur schwer damit umgehen, wenn er alleine bleiben muss. Wenn ein Hund zu lange allein gelassen wird, wird das Tier die Gemeinschaft einfordern, zum Beispiel durch Bellen, Jaulen oder dadurch, dass es Dinge zerstört.

Hier landen die abgegebenen Hunde: In insgesamt drei Hundehäusern im Tierheim Hannover leben aktuell 54 Hunde. Quelle: Sophie Peschke

Wieso landen nach einigen Wochen oder Monaten doch viele neu angeschafften Tiere im Tierheim?

Viele Menschen unterschätzen die Verantwortung. Denn ein Tier wird zum Beispiel auch mal krank und übergibt sich beispielsweise. Viele Tierhalter sind dann in solchen Momenten überfordert und machen sich große Sorgen. Mit so einer Verantwortung haben einige Menschen wohl doch nicht gerechnet.

Ist das der häufigste Abgabegrund?

Der häufigste Abgabegrund sind scheinbar Allergien, die sich erst nach der Anschaffung des Tiers bemerkbar machen. Bei anderen muss die Anschaffung des neuen Haustiers ein Schnellschuss gewesen sein. Dabei muss auf jeden Fall eins klar sein: Ein Haustier schafft man sich nicht für eine kurze Zeit an, sondern trägt das Tierleben lang die Verantwortung für seinen Hund, Katze oder Kleintier.

Von Sophie Peschke